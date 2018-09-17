В руководстве «Единой России» призвали тщательно проверить все жалобы по итогам выборов в Приморье
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности голосования, передает «Интерфакс». Турчак отметил, что кандидат от «Единой России» победил с минимальным отрывом, что является серьезным сигналом для партии.
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко накануне лидировал во время подсчета голосов во втором туре губернаторских выборов, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко. Коммунисты и независимые наблюдатели заявили о массовых фальсификациях. Ищенко объявил голодовку, но уже сегодня ее прекратил. В его штабе пояснили, что в Кремле услышали жалобы.
Комментарии10
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cite 17 сентября 2018 | 23:13
Турчак за честные выборы, это тоже самое, что торчок против наркотиков.
master_superanalitik 17 сентября 2018 | 23:13
cite:
Приморье - это еще не вся Россия, а потому не должны пострадать интересы Российской Империи. Вначале думай об Империи, и лишь потом о себе!
begly_ 17 сентября 2018 | 23:21
master_superanalitik:
Так и надо Колян - все проверить и жалобщиков посадить. Туд ударами плетей не отделаются.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 23:28
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности голосования...
Ну правильно, как я могу говорить жидобандеровцам, призывающим народ к уличным беспорядкам: "Не нравится действующая власть - не голосуйте за В.Путина, голосуйте за других", если вы не обеспечиваете честных и открытых демократических выборов? Как? А? Признайте победу за А.Ищенко, а этого Андрюху Тарасенко, раздавите как грязного заразного таракана.
gordy 17 сентября 2018 | 23:29
"В руководстве «Единой России» призвали тщательно проверить все жалобы по итогам выборов в Приморье"
У них всё под контролем?
serge_moro 17 сентября 2018 | 23:31
begly_: Коммуняки превратились в подстилок для воров и бандитов.Они страшно боятся Коротышку. Для них Коротышка это второй Сталин,который травит везде,убивает,бросает в тюрьмы .Зюганов-редкая карикатура на коммуниста.Он больше смахивает на п-дараса.
serge_moro 17 сентября 2018 | 23:23
cite: Зюганов и Ищенко богатые люди и живут припеваючи при бандитском режиме.Зачем же им рисковать лишиться всего и еще быть отравленными. Бандитская машина перемолит любого и выплюнет ,если кто ослушается Коротышку. Коротышка сказал ,что он хочет Тарасенко и все. Такова ваша судьба холопов и холопов-миллионеров. Вы уже давно не люди ,а живые игрушки в кровавых руках Коротышки
filosof64 17 сентября 2018 | 23:20
как говорится: чья бы мычала, а Андрюша бы торчала...или турчала?
peresvet73 17 сентября 2018 | 23:21
Шуты гороховые!
buzukin1905 17 сентября 2018 | 23:38
"...Турчак отметил, что кандидат от «Единой России» победил с минимальным отрывом..."
А вот Элла считает, што десять дней можно чесать репу и пересчитывать обиды - ну и? Кто в вопросе выборов компетентней? Чудеса на выборах канешна же случаются, но не такие же чудесные?