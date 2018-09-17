"В руководстве «Единой России» призвали тщательно проверить все жалобы по итогам выборов в Приморье"

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заявил, что «Единая Россия» больше всех заинтересована в легитимности голосования, передает «Интерфакс». Турчак отметил, что кандидат от «Единой России» победил с минимальным отрывом, что является серьезным сигналом для партии.

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко накануне лидировал во время подсчета голосов во втором туре губернаторских выборов, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко. Коммунисты и независимые наблюдатели заявили о массовых фальсификациях. Ищенко объявил голодовку, но уже сегодня ее прекратил. В его штабе пояснили, что в Кремле услышали жалобы.