На программу «Цифровая экономика» в России потратят за 5 лет больше 2 триллионов рублей
На программу «Цифровая экономика» в России потратят за 5 лет больше 2 триллионов рублей. Это сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков. По его словам, 1 триллион выделят из бюджета и столько же из внебюджетных источников. Бюджет проекта был утвержден сегодня на заседании в правительстве с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.
Как напоминает РБК, прежде программа «Цифровая экономика» оценивалась дороже – в 3,5 триллиона рублей.
Комментарии7
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begly_ 17 сентября 2018 | 22:40
Да это же совсем не много, когда рубль по 200 за один доллар.
vikwlad 17 сентября 2018 | 22:41
Вот где будет гигантский распил бюджетных денег! А в результате опять получат пшик.
blacktape 17 сентября 2018 | 22:43
Минус 25 млн. рабочих мест, будущие пенсионеры, вам пламенный привет)
edun1952 17 сентября 2018 | 22:45
Не худеет карман вротимбергов.На цифре коррупция до 90 процентов.
aleksandr39 17 сентября 2018 | 22:51
Значит опять увеличатся тарифы ЖКХ и ежедневно будут дорожать продукты и бензин для народа России .
zloy_sok 17 сентября 2018 | 23:00
Угу и вся инновация сведется к тому что взятки будут на пластиковых картах...
edun1952 17 сентября 2018 | 23:10
И снится нам цифра у дома -откат покруче космодрома...