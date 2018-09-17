На программу «Цифровая экономика» в России потратят за 5 лет больше 2 триллионов рублей. Это сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков. По его словам, 1 триллион выделят из бюджета и столько же из внебюджетных источников. Бюджет проекта был утвержден сегодня на заседании в правительстве с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.

Как напоминает РБК, прежде программа «Цифровая экономика» оценивалась дороже – в 3,5 триллиона рублей.