Владимиру Путину вряд ли понравилось обращение главы Росгвардии к Алексею Навальному, полагает Ксения Собчак. При этом политик и телеведущая выразила уверенность в эфире «Эха Москвы», что запись видеоролика была согласована с президентом.

На прошлой неделе генерал Виктор Золотов публично пригрозил сделать из оппозиционера отбивную. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о махинациях с закупками еды для бойцов Росгвардии. Алексей Навальный все еще отбывает административный арест. Он выйдет на свободу на следующей неделе.