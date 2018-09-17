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Эксклюзив Эха 22:32, 17 сентября 2018

Владимиру Путину вряд ли понравилось обращение главы Росгвардии к Алексею Навальному, полагает Ксения Собчак

Владимиру Путину вряд ли понравилось обращение главы Росгвардии к Алексею Навальному, полагает Ксения Собчак. При этом политик и телеведущая выразила уверенность в эфире «Эха Москвы», что запись видеоролика была согласована с президентом.

На прошлой неделе генерал Виктор Золотов публично пригрозил сделать из оппозиционера отбивную. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о махинациях с закупками еды для бойцов Росгвардии. Алексей Навальный все еще отбывает административный арест. Он выйдет на свободу на следующей неделе.

Комментарии

13

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danko1 17 сентября 2018 | 22:40

Путин сам любит щеголять уголовным жаргоном.
Да и бандит Золотов, охранявший крупного питерского авторитета в 90-е, там и сблизился с Путиным, который был своим в различных питерских ОПГ, о чем и сама Собчак говорила.
Бандит бандита не осудит, но стыдно за то, что бандиты такие в высшей власти.

begly_ 17 сентября 2018 | 22:46

danko1:

А где тут уголовный жаргон? Вы если не любите котлеты по киевски, так и другим свои вкусы не навязывайте.

serge_moro 17 сентября 2018 | 23:00

begly_: Запись была согласована с путиным, но ему она не понравилась.Так думает политик,телеведущая Собчак. И где логика и здравый смысл у этой Собчак.?

grigol331 17 сентября 2018 | 23:01

begly_:
Да кого волнует его жаргон. Лучше на его брата-близнеца взгляните, и тоже в хуяжке

http://www.kino-archive.ru/uploads/posts/2010-01/1262745446_shark-bait3.jpg

ivfn 17 сентября 2018 | 23:30

begly_:
Золотов разговаривал с Леликом, как с уголовником.Две судимости никуда не деть.

ur_sus 17 сентября 2018 | 22:50

danko1:
//полагает Ксения Собчак//
А почему Собчак так "полагает"? Ей Путин сам сказал? Если припомнить, что сам верхогопник говаривает, то ему -таки должно было понравиться...

viktorova 17 сентября 2018 | 23:01

/Владимиру Путину вряд ли понравилось/
Нравится, не ноавится, спи моя красавица...

Сейчас у золотова влияние такое, что может и не спрашивать ничего у старикашки пу. Пу сейчас не посмеет ничего сделать против золотова. Путин сам у него, своего рода, в заложниках.

begly_ 17 сентября 2018 | 22:44

Мне бы на месте Путина тоже не понравилась эта отсебятина с сочной отбивной котлетой. Есть же уже путинский брэнд - мочить в сортире.

pampey 17 сентября 2018 | 22:46

Он вызывает на дуэль, но почему-то это попахивает пошлостью, а не кодексом чести. Пусть объяснит доходы!

perectukin 17 сентября 2018 | 22:48

На святое посягнул ирод, на откат со всех столовок росгвардейцев, а это больше чем даже откаты у Шойгу ...
Пригожин обидется и случайно отравит своего хозяина.

leonidkluev 17 сентября 2018 | 22:56

В курсе видимо, сама ходила к путину согласовывать свое выдвижение в президенты. Скоро пукнуть все кроме Навального станут боятся без согласования с путиным.

mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 22:58


Нацдилеру до такой степени не понравилось золотовское быдло-обращение к Алексею Навальному, что он уже третий день не ест и плачет по ночам.
Особенно его взбесило, что его охранник произнёс вслух фамилию Навальный.

ivan14 17 сентября 2018 | 23:14

Президенту Путину очень понравилось обращение Золотова в мундире росгвардейца , ему не понравилась реакция общества . Ему очень нравилось когда рабочие Уралвагонзавода после 12 года грозились навести порядок в Москве , когда вывешивали банеры с лицами оппозиционеров и обзывали их пятой колонной и врагами народа когда в Грозном собирались грозные Чеченские гвардейцы во всеоружии на стадионе и свидетельствовали своё почтение лично ему . Не игнорируйте очевидное .

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