Владимиру Путину вряд ли понравилось обращение главы Росгвардии к Алексею Навальному, полагает Ксения Собчак
Владимиру Путину вряд ли понравилось обращение главы Росгвардии к Алексею Навальному, полагает Ксения Собчак. При этом политик и телеведущая выразила уверенность в эфире «Эха Москвы», что запись видеоролика была согласована с президентом.
На прошлой неделе генерал Виктор Золотов публично пригрозил сделать из оппозиционера отбивную. Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о махинациях с закупками еды для бойцов Росгвардии. Алексей Навальный все еще отбывает административный арест. Он выйдет на свободу на следующей неделе.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 17 сентября 2018 | 22:40
Путин сам любит щеголять уголовным жаргоном.
Да и бандит Золотов, охранявший крупного питерского авторитета в 90-е, там и сблизился с Путиным, который был своим в различных питерских ОПГ, о чем и сама Собчак говорила.
Бандит бандита не осудит, но стыдно за то, что бандиты такие в высшей власти.
begly_ 17 сентября 2018 | 22:46
danko1:
А где тут уголовный жаргон? Вы если не любите котлеты по киевски, так и другим свои вкусы не навязывайте.
serge_moro 17 сентября 2018 | 23:00
begly_: Запись была согласована с путиным, но ему она не понравилась.Так думает политик,телеведущая Собчак. И где логика и здравый смысл у этой Собчак.?
grigol331 17 сентября 2018 | 23:01
begly_:
Да кого волнует его жаргон. Лучше на его брата-близнеца взгляните, и тоже в хуяжке
http://www.kino-archive.ru/uploads/posts/2010-01/1262745446_shark-bait3.jpg
ivfn 17 сентября 2018 | 23:30
begly_:
Золотов разговаривал с Леликом, как с уголовником.Две судимости никуда не деть.
ur_sus 17 сентября 2018 | 22:50
danko1:
//полагает Ксения Собчак//
А почему Собчак так "полагает"? Ей Путин сам сказал? Если припомнить, что сам верхогопник говаривает, то ему -таки должно было понравиться...
viktorova 17 сентября 2018 | 23:01
/Владимиру Путину вряд ли понравилось/
Нравится, не ноавится, спи моя красавица...
Сейчас у золотова влияние такое, что может и не спрашивать ничего у старикашки пу. Пу сейчас не посмеет ничего сделать против золотова. Путин сам у него, своего рода, в заложниках.
begly_ 17 сентября 2018 | 22:44
Мне бы на месте Путина тоже не понравилась эта отсебятина с сочной отбивной котлетой. Есть же уже путинский брэнд - мочить в сортире.
pampey 17 сентября 2018 | 22:46
Он вызывает на дуэль, но почему-то это попахивает пошлостью, а не кодексом чести. Пусть объяснит доходы!
perectukin 17 сентября 2018 | 22:48
На святое посягнул ирод, на откат со всех столовок росгвардейцев, а это больше чем даже откаты у Шойгу ...
Пригожин обидется и случайно отравит своего хозяина.
leonidkluev 17 сентября 2018 | 22:56
В курсе видимо, сама ходила к путину согласовывать свое выдвижение в президенты. Скоро пукнуть все кроме Навального станут боятся без согласования с путиным.
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 22:58
Нацдилеру до такой степени не понравилось золотовское быдло-обращение к Алексею Навальному, что он уже третий день не ест и плачет по ночам.
Особенно его взбесило, что его охранник произнёс вслух фамилию Навальный.
ivan14 17 сентября 2018 | 23:14
Президенту Путину очень понравилось обращение Золотова в мундире росгвардейца , ему не понравилась реакция общества . Ему очень нравилось когда рабочие Уралвагонзавода после 12 года грозились навести порядок в Москве , когда вывешивали банеры с лицами оппозиционеров и обзывали их пятой колонной и врагами народа когда в Грозном собирались грозные Чеченские гвардейцы во всеоружии на стадионе и свидетельствовали своё почтение лично ему . Не игнорируйте очевидное .