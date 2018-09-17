Переговоры о возможном обмене Сенцова и Сущенко затормозились из-за убийства главы самопровозглашенной ДНР
Переговоры России и Украины о возможном обмене Олега Сенцова и Романа Сущенко затормозились из-за убийства главы самопровозглашенной ДНР. Это сообщил лидер общественной организации «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Политик, которого украинские СМИ нередко называют кумом Путина, сказал в эфире телеканала NewsOne, что у России есть интерес по поводу лиц, которые отбывают наказание на Украине. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Олега Сенцова невозможен, потому что у него есть гражданство России. Украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, его не признает. Украинский журналист Роман Сущенко был осужден в России по обвинению в шпионаже.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 17 сентября 2018 | 22:38
Там в этом ДНРе еще не одного назначенца шлепнут. И что, менять из за этого сидельцев перестанут?
blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 22:45
Нет уж.
Историки ДОЛЖНЫ запечатлеть хотя бы 3650-й день "голодовки" террориста с погонялом "Режиссер", а журналисты запечатлеть размер его блинорожей хари!!!
master_superanalitik 17 сентября 2018 | 22:55
begly_:
Шурик, дружбан, корефан и май френд, ДНР здесь ни причем, так как в США томятся узники совести Бут, Ярошенко и Бутина, а потому если и менять, то только на них. И этим узникам совести следует время, проведенное в тюрьмах США засчитать как трудовой стаж с учетом вредности, так как в тюрьмах США слишком много негров.
gригорьич 17 сентября 2018 | 22:48
Да уж, Медведчук как двигатель переговоров.... и смех, и грех. Василь Стус в могиле переворачивается
anatol25 17 сентября 2018 | 23:37
Самый верный вариант - обмен Сенцова и Сущенка на Медведчука.
А может и всех обменять на Медведчука. Кум, все-таки!