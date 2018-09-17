Переговоры о возможном обмене Сенцова и Сущенко затормозились из-за убийства главы самопровозглашенной ДНР

Переговоры России и Украины о возможном обмене Олега Сенцова и Романа Сущенко затормозились из-за убийства главы самопровозглашенной ДНР. Это сообщил лидер общественной организации «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук. Политик, которого украинские СМИ нередко называют кумом Путина, сказал в эфире телеканала NewsOne, что у России есть интерес по поводу лиц, которые отбывают наказание на Украине. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен Олега Сенцова невозможен, потому что у него есть гражданство России. Украинский режиссер, осужденный по обвинению в терроризме, его не признает. Украинский журналист Роман Сущенко был осужден в России по обвинению в шпионаже.