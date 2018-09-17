"Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил бессрочную голодовку"

«Кремль услышал жалобы, ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал на своей странице в Facebook представитель избирательного штаба Ищенко Максим Чихунов.

КПРФ обладает всеми доказательствами того, что результаты губернаторских выборов были сфальсифицированы, — заявил в эфире «Эха» Андрей Ищенко.

Ищенко лидировал во время подсчета голосов во втором туре, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого публично поддержал Владимир Путин.