Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил бессрочную голодовку
«Кремль услышал жалобы, ЦИК, СК, прокуратура начали проверку», — написал на своей странице в Facebook представитель избирательного штаба Ищенко Максим Чихунов.
КПРФ обладает всеми доказательствами того, что результаты губернаторских выборов были сфальсифицированы, — заявил в эфире «Эха» Андрей Ищенко.
Ищенко лидировал во время подсчета голосов во втором туре, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого публично поддержал Владимир Путин.
Комментарии10
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begly_ 17 сентября 2018 | 22:36
Как утром по большому сходил, так и голодать передумал - под ложечкой засосало.., икорки красненькой захотелось под водочку..
danko1 17 сентября 2018 | 22:43
begly_: А может Путин ему уже высокую должность в другом месте пообещал, чтобы скандал не поднимал?
Но коммунисты показали уже, что они даже за себя постоять не могут.
gordy 17 сентября 2018 | 23:08
"Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко прекратил бессрочную голодовку"
Губернатором всё равно не быть?
begly_ 17 сентября 2018 | 23:17
danko1:
Не согласен., за себя то они только и могут, за себя у них хорошо получается - у всех нос в табаке., с 1991 года. А некоторые талантливые коммунисты, типа Ходорковского, и миллиарды смогли скоммуниздить у России.
master_superanalitik 17 сентября 2018 | 23:05
begly_:
Шурик, Ищенко - настоящий коммунист, и понимает, что в России и так народу мало, каждый человек на учете, а потому умирать от голода ни с руки, лучше принести пользу Родине, оставить свой след в истории России.
begly_ 17 сентября 2018 | 23:13
master_superanalitik:
На Кубань его Колян, да в казаки. Пусть с плеткой в руках России послужит!
protoukrop 17 сентября 2018 | 22:38
Ставлю 5 тысяч на то, что Пу таки обязательно кинет Ищенко. ))
komandarm___1968 17 сентября 2018 | 22:40
Час обеденный настал?
))
cite 17 сентября 2018 | 23:07
Вот приедет барин, барин нас рассудит...
shoorah 17 сентября 2018 | 23:10
"Мы переживаем за наших туристов в Конго. - А, мы переживаем, но не очень. - Мы вообще не переживаем за этих туристов в Конго. - Мы всё-таки переживаем... но за другое. - А, мы переживаем за редких животных".
Фильм "День радио".