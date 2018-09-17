Французский актер Жерар Депардье, по некоторым данным, намерен получить турецкое гражданство. Он якобы собирается обсудить этот вопрос с президентом Реджепом Эрдоганом.

О желании звезды французского кинематографа получить очередной паспорт стало известно турецкой газете Aydinlik. Жерар Депардье сказал изданию, что намерен посетить страну в октябре и лично поговорить об этом с главой государства. Актер уже пять лет является гражданином России. Он получил паспорт с двуглавым орлом после того, как на его родине, во Франции власти заговорили о планах ввести 75-процентный налог на доходы свыше одного миллиона евро. Депардье прописался в Саранске, а также стал почетным гражданином Чечни и обладателем пятикомнатной квартиры в Грозном. До переезда в Россию актер успел некоторое время пожить в Бельгии, а в начале этого года заговорил о переезде в Алжир. В одном из своих интервью Депардье размышлял о планах стать гражданином мира и получить семь паспортов.

Российский паспорт Депардье вручал Владимир Путин. В марте актер проголосовал на выборах российского президента на избирательном участке в посольстве в Париже.