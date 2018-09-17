Жерар Депардье, по некоторым данным, намерен получить турецкое гражданство
Французский актер Жерар Депардье, по некоторым данным, намерен получить турецкое гражданство. Он якобы собирается обсудить этот вопрос с президентом Реджепом Эрдоганом.
О желании звезды французского кинематографа получить очередной паспорт стало известно турецкой газете Aydinlik. Жерар Депардье сказал изданию, что намерен посетить страну в октябре и лично поговорить об этом с главой государства. Актер уже пять лет является гражданином России. Он получил паспорт с двуглавым орлом после того, как на его родине, во Франции власти заговорили о планах ввести 75-процентный налог на доходы свыше одного миллиона евро. Депардье прописался в Саранске, а также стал почетным гражданином Чечни и обладателем пятикомнатной квартиры в Грозном. До переезда в Россию актер успел некоторое время пожить в Бельгии, а в начале этого года заговорил о переезде в Алжир. В одном из своих интервью Депардье размышлял о планах стать гражданином мира и получить семь паспортов.
Российский паспорт Депардье вручал Владимир Путин. В марте актер проголосовал на выборах российского президента на избирательном участке в посольстве в Париже.
Комментарии9
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traxau_okurka 17 сентября 2018 | 22:08
Но эрдоган не такой лох, как плешивый казнокрад, квартиру за счет налогоплательщиков дарить алкашу-лягушатнику не будет)))
novirusic 17 сентября 2018 | 22:11
traxau_okurka: Какой неверный мужчина этот Жопардье. Какой неверный.
Ну чем ему Россия не хороша.
квартиру ведь дали в Саранске однокомнатную. Живи не хочу.
Мог бы и мужа туда привести.
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 22:09
Держит всех за дураков, в том числе и НашегоВсё, а также чеченского эмира!
viktorova 17 сентября 2018 | 22:10
Клал он с прибором на это российское гражданство. Ославился, связавшись с жуликами и став лицом банка Советский. Кинули они немало людей в этом банке...
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 22:15
Тогда пусть вернёт грозненскую квартиру, которая будет передана для проживания следующего иностранца - Сигала, а затем и Монсона.
fresh_breeze 17 сентября 2018 | 22:16
"Французский актер Жерар Депардье"
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Точнее, российский. 8)
katzman 17 сентября 2018 | 22:16
Думаю, турецкое гражданство он сможет получить, только перейдя в ислам. Ну и как бонус - обрезание.
mavviomi 17 сентября 2018 | 22:20
Еще один турецко-подданный.
wasielna 17 сентября 2018 | 22:21
Коллекционер.