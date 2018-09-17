Бывший глава МВД Франции вновь оказался под следствием
Клод Геан обвиняется в пассивной коррупции, сокрытии хищения госсредств и в соучастии в незаконном финансировании предвыборной кампании. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. Речь идет о кампании Николя Саркози 2007-го года. Геан тогда возглавлял его предвыборный штаб. По версии следствия, Саркози получил не менее 5 миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Бывшему президенту Франции были предъявлены официальные обвинения. Он находится в статусе подследственного.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 22:18
Гейропейские чиновники крайне коррумпированы, лживы, двуличны и лицемерны, как всякий, кто живет на подачки Дяди Сэма.