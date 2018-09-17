Бывший глава МВД Франции вновь оказался под следствием

Клод Геан обвиняется в пассивной коррупции, сокрытии хищения госсредств и в соучастии в незаконном финансировании предвыборной кампании. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники. Речь идет о кампании Николя Саркози 2007-го года. Геан тогда возглавлял его предвыборный штаб. По версии следствия, Саркози получил не менее 5 миллионов евро от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Бывшему президенту Франции были предъявлены официальные обвинения. Он находится в статусе подследственного.