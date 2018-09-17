Военной операции в Сирии, против которой выступали западные страны и Турция, не будет
Военной операции в Сирии, против которой выступали западные страны и Турция, не будет. Это подтвердил министр обороны Сергей Шойгу по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции, передает «Интерфакс». Будет создана демилитаризованная зона по периметру провинции Идлиб, сообщил Владимир Путин.
Договоренности России и Турции серьезно уменьшили риск глобального конфликта, сказал «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.
Идлиб – это последняя провинция в Сирии, которая еще не под контролем сирийского лидера Башара Асада
Комментарии12
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viktorova 17 сентября 2018 | 22:05
Зажали путю. Приходится подчиниться давлению американцев. Толи ещё будет...
meteor1908 17 сентября 2018 | 22:08
Почему Шойгу? Разве нет в Сирии нет своего министерства обороны? Или Сирия уже не суверенное государство?
jjuddgge_ddrredd 17 сентября 2018 | 22:13
Смотрел какой-то эфир по какому-то каналу Зомбоящика на прошлой неделе, там "эксперты", а на самом деле платные Сурковские клоуны, возбуждённо обещали, мол вот, скоро ударим по Итлибу и всех террористов в землю закопаем...
И?
Трамп в твиттере однозначно заявил, если Путя что-то надумает сотворить в Итлибе, то это будет Красная Линия, и будет такой Ад и Израиль для России, лучше и не мечтать.
Затем, утечки из Пентагона в СМИ, где говорилось, что Армия США готова к прямому столкновению с русскими войсками в Сирии.
И, памятуя о том, как легко Армия Великой Америки 300 поварских вагнеровцев в землю зарыла, а Путя только утёрся...
Короче, пользуясь вокабуляром реднеков - "Путя засцал".
Наш любимый и боготворимый Путя (есть Путя - есть Россия, нет его - и России конец) - понтовщик.
Все это давно на Западе поняли, и теперь о него вытирает ноги каждый, кому не лень. Эрдоган сбил самолётик наш, и лучший друг Пути, например.
Хе-хе.
scholastic 17 сентября 2018 | 22:15
meteor1908: нууууу...нет
novirusic 17 сентября 2018 | 22:07
Подломали кайф Владимиру Владимировичу. И кто?
Опять друг Эрдоган.
опять подкрался незаметно сзади, когда его совсем не ждешь.
И сказал "низзя" и пришлось его слушаться,
А чо, две великие державы Россия и Турция ...
scholastic 17 сентября 2018 | 22:08
Что значит "последняя провинция, которая ещё не под контролем Асада"? Кантон Африн под турками, эль-Баб тоже, в Хасаке хозяйничают курды.
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 22:12
Асал -мясник ещё жив? Или он уже ничего не решает?
mikhail_spb_ 17 сентября 2018 | 22:13
Интересно, какое место выкрутил нацдилеру эрдогашка, чтобы тот отказался от военной операции?
perestarok 17 сентября 2018 | 22:17
"Военной операции в Сирии, против которой выступали западные страны и Турция, не будет"
Так что, США зря загнали свои эсминцы в Средиземную лужу?
mavviomi 17 сентября 2018 | 22:18
Окурок это западная подстилка. Он не в состоянии принимать решения если этого не хотят страны Запада.
dadmorose 17 сентября 2018 | 22:20
Ну и правильно, давайте лучше на пару с турками Констнтинополь возьмем
scholastic 17 сентября 2018 | 22:21
Сирийцы отметили соглашением шумно: только что в Латакии неслабо взорвалось...