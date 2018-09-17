Военной операции в Сирии, против которой выступали западные страны и Турция, не будет. Это подтвердил министр обороны Сергей Шойгу по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции, передает «Интерфакс». Будет создана демилитаризованная зона по периметру провинции Идлиб, сообщил Владимир Путин.

Договоренности России и Турции серьезно уменьшили риск глобального конфликта, сказал «Эху» военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Идлиб – это последняя провинция в Сирии, которая еще не под контролем сирийского лидера Башара Асада