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21:32, 17 сентября 2018

Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак

Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак. Как пишет газета The Guardian, они могут заменить полицейских и сотрудников аварийных служб. Это снизит риски для личного состава.
Причиной стало применение в Солсбери химоружия «Новичок», в чем Лондон обвиняет Россию. Британский полицейский, который первым нашел отравленных россиян, попал в больницу.

Комментарии

2

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captainobvious 17 сентября 2018 | 21:46

кажется, в рядах "Белых касок" наметились невосполнимые потери )))

blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 22:08

В этом летающем г*вне флакончики с мелкобританским Новичком заложены заранее?

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