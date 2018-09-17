Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак
Минобороны Британии тестирует беспилотники и роботов для расследования химатак. Как пишет газета The Guardian, они могут заменить полицейских и сотрудников аварийных служб. Это снизит риски для личного состава.
Причиной стало применение в Солсбери химоружия «Новичок», в чем Лондон обвиняет Россию. Британский полицейский, который первым нашел отравленных россиян, попал в больницу.
Комментарии2
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captainobvious 17 сентября 2018 | 21:46
кажется, в рядах "Белых касок" наметились невосполнимые потери )))
blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 22:08
В этом летающем г*вне флакончики с мелкобританским Новичком заложены заранее?