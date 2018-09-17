Следственный комитет подтвердил убийство предпринимателя Бадри Шенгелии. Автомобиль известного в Петербурге бизнесмена был обстрелян из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Шенгелия был фигурантом дела о коррупции в руководстве Следственного комитета.