Следственный комитет подтвердил убийство предпринимателя Бадри Шенгелии
Следственный комитет подтвердил убийство предпринимателя Бадри Шенгелии. Автомобиль известного в Петербурге бизнесмена был обстрелян из автомата. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
Шенгелия был фигурантом дела о коррупции в руководстве Следственного комитета.
Комментарии6
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sim 17 сентября 2018 | 21:36
Он пошел против тамбовских, опоры нынешнего режима.
Как Литвиненко, как Скрипаль... Братва этого не прощает.
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 21:43
Стреляли , наверняка, из 90-х?
edun1952 17 сентября 2018 | 21:45
Кто бы свел статистику зака
edun1952 17 сентября 2018 | 21:49
Кто бы свел статистику заказухи 90-х и нынешней криминальной стабильности...
perectukin 17 сентября 2018 | 21:50
Истина в вине. Бастрыкин видно почуял что следы на него выведут ...
Пришлось ликвидировать.
beobachter 17 сентября 2018 | 22:06
Если верить Путину с его пропаганистской машиной, такое могло происходить только в лихие девяностые? Неужели эти годы уже вернулись?