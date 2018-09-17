Старшие сестры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, возвращены в СИЗО из института им.Сербского

Старшие сестры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, возвращены в СИЗО из института имени Сербского. Это сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Ранее стало известно, что эксперты признали их вменяемыми, а младшую сестру – невменяемой в момент совершения убийства. Ее перевели в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка». Правозащитники со ссылкой на рассказы девушек сообщили, что отец их бил, издевался над ними и использовал как рабынь.