Старшие сестры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, возвращены в СИЗО из института им.Сербского
Старшие сестры Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца, возвращены в СИЗО из института имени Сербского. Это сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Ранее стало известно, что эксперты признали их вменяемыми, а младшую сестру – невменяемой в момент совершения убийства. Ее перевели в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка». Правозащитники со ссылкой на рассказы девушек сообщили, что отец их бил, издевался над ними и использовал как рабынь.
Комментарии2
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abuvgrobu 17 сентября 2018 | 21:55
Что и требовалось доказать. Всё, одна отмазана. Теперь всё поваесят на неё, две других шалашовки отделаются условными сроками, а эту через полгодика отпустят. Вылечилась, мол..
oksana63 17 сентября 2018 | 22:05
abuvgrobu: Вы свечу держали - насчет шалашовок?