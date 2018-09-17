В Средиземное море вошел еще один корабль НАТО. Это фрегат ВМС Германии «Ольдербург» с пониженной радиолокационной заметностью, — сообщает «Интерфакс». На прошлой неделе издание «Бильд» написало, что Минобороны Германии рассматривает возможность участия в операции США, Великобритании и Франции против Сирии в случае применения химоружия в провинции Идлиб.