В Средиземное море вошел еще один корабль НАТО
В Средиземное море вошел еще один корабль НАТО. Это фрегат ВМС Германии «Ольдербург» с пониженной радиолокационной заметностью, — сообщает «Интерфакс». На прошлой неделе издание «Бильд» написало, что Минобороны Германии рассматривает возможность участия в операции США, Великобритании и Франции против Сирии в случае применения химоружия в провинции Идлиб.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
lenin3 17 сентября 2018 | 21:37
А-а,вот почему Мойгу с Эрдоганом отказался от военной операции в Идлибе:американцы приплыли и отняли у малышей пестики...
alexsokoll 17 сентября 2018 | 21:42
У бандер праздник - их хозяин куда то там приплыл.
Сало!
Сало уронили!
Салосочий катер "гетьман силтьнобздячий" выплыл на длину верёвки от пирса и салятанул струёй саляры.
Сало!
Сало уронили!
Сало!
Баранам сала!
Сала!
bigmaikl 17 сентября 2018 | 21:57
alexsokoll: Дурак пригожинский!
blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 22:13
Фашистёнки в коробчонке подъехали )))
Жалкое зрелище...
slawa1940 17 сентября 2018 | 22:14
alexsokoll: А где наш Дымоход, наша мощь,наша...?
alexsokoll 17 сентября 2018 | 21:51
lenin3:
Шёл 174й день голодовки знаменитого оессёра свинцова.
К годовщине голодомора вся свинячя рать собирает шекели на фееричну пьянку.
Презик порось, понимая, шо его хозЯева отправят на родину в исраиловкк, выкатил новый налог на турецкие шаровары
Генетические рабы с голой жопой привычно пали на колени с криком
Сало уронили!
Баранам сала
Порось сала не дал, но устроил парад советской оккупационной военной техники.
Шизики с кастрюльками на головах восхитились трофеями и щавыли, пуская слезу
Же вше чи ни вмеееерла
Чи вмееерла
Шоо укрооинаа...
Вже пше це икропа, чи полна жопа.
antiboh 17 сентября 2018 | 22:05
lenin3: немцы.
captainobvious 17 сентября 2018 | 21:44
от пониженной радиолокационной заметности до пониженной социальной ответственности - один шаг
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 21:47
Ну как вошёл так и выйдет..
sensei54 17 сентября 2018 | 21:57
Вообще-то это корвет.
Объявлен аж фрегатом...А чего не ракетным эсминцем?
С нашего МО станется.
i_c_e 17 сентября 2018 | 22:04
sensei54: Так воевать с ним нашему «авианосцу». Надо повышать минимум до линкора.