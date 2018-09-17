Шойгу: Военной операции в сирийской провинции Идлиб не будет
Военной операции в сирийской провинции Идлиб не будет, — сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он сказал это по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции, — передает «Интерфакс». Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган объявили о намерении создать по периметру Идлиба демилитаризованную зону шириной 15-20 километров. Ее будут патрулировать турецкие военные и российская военная полиция. Зона будет создана к 15 октября.
Год назад по соглашению между Ираном, Россией и Турцией были созданы четыре зоны деэскалации, куда съехались вооруженные противники режима Башара Асада вместе с семьями. В течение года правительственные войска три зоны отвоевали, остался только Идлиб. Против военной операции в этой провинции выступили страны Запада и Турция.
Комментарии12
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chimp2013 17 сентября 2018 | 21:39
Кремлю показали красную линию.
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 22:05
chimp2013: А МЯСНИК АСАД, судя по всему, уже ничего не решает!
rodom_neotkuda 17 сентября 2018 | 21:39
у шойгу самая незавидная роль из всей этой мафии
если другие просто воры, то этот, по должности своей, еще и военный преступник
splin2 17 сентября 2018 | 21:44
rodom_neotkuda: В российском Минобороны заявляли, что в этот регион уже якобы прибыла группа боевиков, которая доставила восемь емкостей с хлором, а спустя некоторое время было заявлено о начале съемок Белыми касками.«провокации".
andre_klimov 17 сентября 2018 | 21:40
Не сторговались. Эрдоган уперся рогом.
sinoptik2016 17 сентября 2018 | 21:53
andre_klimov: скорее испугались ответки со стороны США. Походу и "химическая провокация" отменяется
lenin3 17 сентября 2018 | 21:41
Так там очередной американский корабль приплыл и отнял у малышей Путина и Эрдогана пестики и пушки,вот они и отказались воевать в Идлибе,а согласились ходить,как Кибальчиши,вокруг дозором с палками наперевес...)))
beobachter 17 сентября 2018 | 21:52
У Путина получается воевать с разрозненной оппозицией, что в Сирии, что в России. А с таким же отморозком Эрдоганом не получается. Пришлось сдать назад....
sergyncik196007 17 сентября 2018 | 21:53
А крайними окажутся турецкие помидоры! Ну им не привыкать. Они от стыда не краснеют и так красные.
edun1952 17 сентября 2018 | 21:55
Но без грузов 200 и грабежа пенсионеров не обойдется...
meteor1908 17 сентября 2018 | 21:59
Кхех. О проведении/не проведении операции сообщает министр РФ. А как же "законно избранное" правительство Сирии?
zollendorf 17 сентября 2018 | 22:00
Хим-атака отменяется. Слишком много свидетелей!