Организация WikiLeaks опровергла сообщения о попытке Джулиана Ассанжа получить российскую визу
Организация WikiLeaks опровергла сообщения о попытке Джулиана Ассанжа получить российскую визу. В ее Твиттере говорится, что Ассанж никогда такого запроса не подавал.
Ранее сегодня «The Associated Press сообщила, что основатель WikiLeaks хотел приехать в Россию в 2010-м году. В 2012-м он получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там до сих пор из-за того, что в Швеции был выдан ордер на его арест по обвинениям в изнасиловании. Выдачи Ассанжа добиваются также США, где его обвиняют в разглашении секретных документов.
Комментарии5
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kottigr1 17 сентября 2018 | 21:10
Зря.. надо было Путину дать российское гражданство Джулиану Ассанжу и отправить его своим полпредом в Чечню..
andy66 17 сентября 2018 | 21:15
думаю гражданство у него уже есть... и даже прописка в Мордовии )))
novyrusich 17 сентября 2018 | 21:24
andy66: Я не понимаю зачем на сайте Эха размещают явную и наглую ложь:
Выдачи Ассанжа добиваются также США, где его обвиняют в разглашении секретных документов.
США никогда и никому не подавали запросов на выдачу Ассанжа.
В США нет даже уголовного дела против него.
По законам США он невиновен. Это установил Минюст(Прокуратура) США.
Он не давал подписку о сохранении гостайны, он вообще не гражданин США.
Он опубликовал попавшие к нему сведения на что имел полное право согласно Первой поправке.
Поэтому на сайте Эха поместили ложь. По безграмотности или специально?
compare 17 сентября 2018 | 21:18
своих,подобных расплодилось-еще и этого,"насильничка" в "обойму"?
vor_on 17 сентября 2018 | 21:53
Если Ассанж переберется в Россию, то путинский облапошенный электорат узнает много нового о своей чекистско-нефтяной Кущевке и ее бригадире