Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о легализации марихуаны

Речь идет об одном из двух правительственных законопроектов, который касается выращивания конопли для косметической и фарминдустрии, а также для экспортных поставок. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что пройдут консультации с патриархией.

Ранее католикос патриарх Грузии Илия II выступил против легализации марихуаны. По его словам, в этом случае в страну приедут наркоманы из других государств.