Парламент Грузии отложил рассмотрение законопроекта о легализации марихуаны
Речь идет об одном из двух правительственных законопроектов, который касается выращивания конопли для косметической и фарминдустрии, а также для экспортных поставок. Председатель парламента Ираклий Кобахидзе сообщил, что пройдут консультации с патриархией.
Ранее католикос патриарх Грузии Илия II выступил против легализации марихуаны. По его словам, в этом случае в страну приедут наркоманы из других государств.
Комментарии3
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amrigo 17 сентября 2018 | 21:11
Ради такого дела не грех и приехать)
glebbalbesov 17 сентября 2018 | 21:18
Ой лохи... Столько бабок на туристах поднимут....
zollendorf 17 сентября 2018 | 21:19
Ну и пусть приезжают наркоши. Что-то Голландия не особо от них страдает. Главное, представителей "мирной религии" не собирать как в Европах, но в Грузии я знаю, с такими особо не церемонятся, и если че, досрочно отправят их к аллаху.