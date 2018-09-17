Бабушкинский суд Москвы арестовал 200 миллионов рублей адвоката Игоря Третьякова
Он является фигурантом уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации Роскосмос. Об аресте средств сообщил сам Третьяков на заседании суда, где решается вопрос о продлении ему срока содержания под стражей, — передает ТАСС. В рамках уголовного дела были арестованы два топ-менеджера НПО имени Лавочкина.
Комментарии2
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compare 17 сентября 2018 | 21:16
зря...может человек собирал на "стартап",по примеру Илона Маска,хотел своими "ракетами" поднять пару-тройку наших "граждан" с колен,сразу на Марс!
neburzhui2 17 сентября 2018 | 21:25
В рамках уголовного дела были арестованы два топ-менеджера НПО имени Лавочкина.
Имени Лавочкина ? В капитализме надо - имени Шинкаря... :-))