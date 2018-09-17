Бабушкинский суд Москвы арестовал 200 миллионов рублей адвоката Игоря Третьякова

Он является фигурантом уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации Роскосмос. Об аресте средств сообщил сам Третьяков на заседании суда, где решается вопрос о продлении ему срока содержания под стражей, — передает ТАСС. В рамках уголовного дела были арестованы два топ-менеджера НПО имени Лавочкина.