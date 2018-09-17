Власти Солсбери сообщили об убытках малого бизнеса из-за отравления Скрипалей
Продажи в местных барах снизились наполовину, — пишет британская газета The Guardian. Накануне полиция оцепила ресторан в Солсбери из-за того, что двум посетителям стало плохо. В полиции отметили, что не располагают данными, которые бы указывали на отравление нервно-паралитическим веществом. Как отмечает The Guardian, улица, на которой находится ресторан, все еще оцеплена.
Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте химоружием «Новичок». Лондон обвиняет в этом Москву.
Комментарии8
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nikchimzwet886 17 сентября 2018 | 21:10
Пусть вычтут с ГРУ.
blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 21:24
Понятное дело. У мелкобритов и крупный то бизнес без России был бы в полной заднице.
А ведь уже совсем скоро так и будет, довы*бываются ущербные. :))
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 21:25
Власти Солсбери сообщили об убытках малого бизнеса из-за отравления Скрипалей...
Довели смелых бритов, что они от куста шарахаются.
sg101 17 сентября 2018 | 21:24
nikchimzwet886:
Да пусть получат, конечно. Приедут и лично получат прямо в офисе ГРУ. Чего уж там. И ты заходи, тоже получишь за добрый совет )))
ЗЫ Сука, тупые английские блюдки не боялись там жрать, когда в 10 км производили СТОЛЬКО всего, что хватило бы чтобы этот сраный остров отправить в ад, где за ним лучшее место уже закреплено давно.. А тут разыграли комедь, так они и обосрались сразу. Наоборот, надо шоу для экстремалов сделать. Русская рулетка. В каждом шестом беляше Новичок! Пусть нервы пощекочут..
hastings 17 сентября 2018 | 21:23
Может пора перестать кошмарить бизнес?
i_c_e 17 сентября 2018 | 21:24
Глубинка — никакого понимания. Им знание русского языка повышать надо срочно. Все русско-язычные туристы ломиться туда будут: «Солсберийский Новичок», «Дверная ручка Скрипаля», «Собор Петрова и Бошарова» — какие перспективы…
sg101 17 сентября 2018 | 21:32
i_c_e:
Солберийские приведения Скрипалей опять же )) А они на самом деле в каких духов похоже превратились..
kochar 17 сентября 2018 | 21:34
"...Продажи в местных барах снизились наполовину, — пишет британская газета The Guardian..."
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И у нас везде и повсюду заведения терпят убытки. Только тут никого пока не травили.
У нас всё процветает - пишут российские пропагандоны.