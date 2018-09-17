Власти Солсбери сообщили об убытках малого бизнеса из-за отравления Скрипалей...

Продажи в местных барах снизились наполовину, — пишет британская газета The Guardian. Накануне полиция оцепила ресторан в Солсбери из-за того, что двум посетителям стало плохо. В полиции отметили, что не располагают данными, которые бы указывали на отравление нервно-паралитическим веществом. Как отмечает The Guardian, улица, на которой находится ресторан, все еще оцеплена.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в марте химоружием «Новичок». Лондон обвиняет в этом Москву.