В Британии могут начать новое расследование против канала RT из-за интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Медиарегулятор Ofcom получил по этому поводу две жалобы. Сейчас в организации их изучают, — передает ТАСС со ссылкой на представителя Ofcom.
На прошлой неделе телеканал RT показал интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Россиян с такими именами и похожей внешностью Великобритания обвинила в попытке убийства в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Петров и Боширов заявили RT, что были в Солсбери, чтобы только посмотреть знаменитый на весь мир собор.
Комментарии41
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kryimzdick 17 сентября 2018 | 21:11
Симонянка попала, хе-хе
kottigr1 17 сентября 2018 | 21:13
kryimzdick: Не зря потела. А те двое наверное уже свое отпотели..
semia 17 сентября 2018 | 21:14
kottigr1: мертвые не потеют...
sandro_007 17 сентября 2018 | 21:20
Пришли бы на Эхо, все было бы чинно и благородно. Веник публично обращался. Никто бы их здесь не съел. И в глазах дикого запада данное интервью смотрелось бы не так дико.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 21:22
В Британии могут начать новое расследование против канала RT из-за интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей...
Расследование из-за самого факта интервью или из-за того, что после этого видео все ржали над Британией?
sandro_007 17 сентября 2018 | 21:29
rpmcmurphy:
Британцев напрягает Марго, а увидели бы в студии Евгению Марковну, то сразу бы растаяли.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 21:36
sandro_007:
Напрягает Маргарита Симонян, плюс к тому все увидели, что два страшных злодея Петров и Водкин, которые держат в страхе некогда великую Британию - владычицу морей, оказались какой-то недалёкой смешной деревенщиной.
sandro_007 17 сентября 2018 | 21:42
rpmcmurphy:
Деревенщина с тягой к прекрасному. После марихуаны и проститутки их тянуло к 123-метровому шпилю в готическом стиле и старинным часам.
zurich_106 17 сентября 2018 | 22:08
Здесь на видео Симоньян давая интервью британской программе Newsnight психанула и бросила трубку, когда ведущая спросила: - Вам не кажется, что манера в которой вы брали интервью (у Петрова с Бошировым), лишь подтверждает то, что Russia Today это рупор пропаганды Кремля?
bbc.com/russian/av/media-45496319
zurich_106 17 сентября 2018 | 22:18
sandro_007: Фуфло это, а не тяга к прекрасному. Их тянуло в противоположную от шпиля сторону к дому Скрипалей. Они не были в соборе, просто физически не могли там быть. Прибыли на вокзал Солсбери в 11:48 и пошли в противоположную от 123-метрового шпиля сторону, к дому Скрипалей, а потом вернулись на вокзал в 13:40 и уехали обратно в Лондон. Скрипалей нашли без сознания в центре города в 16:15.
youtube.com/watch?v=Xp50J7D1dLE
ramses333 17 сентября 2018 | 21:35
rpmcmurphy: "все ржали" в твоей палате? У вас там вся палата косит под конюшню? Надо вам всем срочно повысить дозу.
saboteur 17 сентября 2018 | 21:43
sandro_007: Венедиктов бы сразу задал вопрос, почему у них в номере нашли следы "Новичка", а Путин этого не мог допустить.
sandro_007 17 сентября 2018 | 21:55
saboteur:
Вы думаете? Сахи очень осторожен.
gordy 17 сентября 2018 | 21:22
"В Британии могут начать новое расследование против канала RT из-за интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей"
За укрывательство?
splin2 17 сентября 2018 | 21:32
semia: Собирались лодыри
На урок,
А попали лодыри
Под каток.)))
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 21:13
kryimzdick: давно пора за ложь наказать симоняновскую подворотню!
neyexo 17 сентября 2018 | 21:18
kryimzdick: ее обязательно позовут как свидетеля.
Что будет потом - не знаю
blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 21:19
Свобода сми в гейропе - фейк известный.
Так кладем на англосаксонские регуляторы - с прибором! ))) легко и непринужденно! ))
kryimzdick 17 сентября 2018 | 21:21
blinorozhiy_chmo: ты легко, а Маргошке есть что терять в мире. Сколько лет ишачила
s_a_n_d_r_a 17 сентября 2018 | 21:28
kryimzdick:
Подставили Маргошу:)
parasuk_ 17 сентября 2018 | 21:13
Обгадившейся английской болонке не понравилось как ее ткнули мордой в ее же лужу. Нашим либерашкам тоже не понравилось, но они пока терпят :)
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 21:16
Симоньян : Не виновата я , они пришли сами, но по приказу Гаранта!
neyexo 17 сентября 2018 | 21:20
opiatnovyi63:
все инвестиции в рашу тудей насмарку.
Могли же те позвонить, например, Киселеву (по кличке кисель)?
sg101 17 сентября 2018 | 21:19
А что, в Великобрехании нельзя давать интревью? Чужим гражданам? В СМИ другой страны? Не много на себя эти пидорасы берут? Ах, да, они же даже "отравленных" никому не показывают. Наверное да, табу какое то у лживых английских ублюдков существует..
rus3 17 сентября 2018 | 21:42
sg101: "Не много на себя эти пидорасы берут? "
Так не берите много. Возмите сколько в руки влезет и бегите на # параша тудэйсудэй#, там по приказу путина таких сейчас принимают, интервью беруть.
chimp2013 17 сентября 2018 | 21:20
Как в воду глядел. Писал же , что у Кремля большие планы на Симонян. Надоела она всем, подставили ее. На эту роль по всем параметрам подходит.
piterrr 17 сентября 2018 | 21:32
Раз британцы всё доказали они должны пропагандошку симоньян объявить в розыск и арестовать!...И поделом, одной путинской мразью станет меньше и земля чище!
sg101 17 сентября 2018 | 21:36
piterrr:
Что тебе, питерррасу они доказали, скажи на милость ущербный? Бреханцы сказали что двое таких россиян были в городе. Их нашли и показали по РТ. Ткнули твоих хозяев в их собственное дерьмо. Чего тебе доказали, что ты мразь? Повторяешь за хозяеами каждый визг, щенок? Так тут локазывать нечего, питеррренок. Так понятно. Хайли лайкли, как говорит твой шеф, дебил ))) Пшел вон, падаль.
piterrr 17 сентября 2018 | 21:48
sg101: Слышь, тля гэбистская ты прежде чем здесь своим дерьмом исходить и своими наследственными деменциями разбрасываться сползай для начала в магазин и купи себе мозги, хотя бы как у снегиря!)))...И займись, выродок узколобый своей обратной перистальтикой, а то как видно уже тонешь в своём говне-то, тонешь!)))...Мразь тупорылая!
sedoievgeniy 17 сентября 2018 | 22:14
piterrr: Да читаешь Вас и видишь всю Вашу мощь интеллектуала с помойки. Привычка обзываться осталась от несчастного подзаборного детства или это комплекс неполноценности полученный во взрослом возрасте. Я понимаю по говну Вы большой специалист, а не пробовали что то писать покультурнее и повеселее.
polba 17 сентября 2018 | 21:37
piterrr: На основании того, что она взяла интервью у людей, коим пока даже не предъявлено обвинения???
Да уж, "свободолюбию и свободомыслию" наших либерастушек позавидовал бы сам д-р Геббельс.
piterrr 17 сентября 2018 | 21:50
polba: На основании того, что помогает укрывать международных террористов, парантроп!)))
polba 17 сентября 2018 | 22:12
piterrr: Свидомым дебилам так и не рассказали, что объявить кого-либо (или какую-либо организацию) террористом может только ООН или судебные органы суверенного государства.
kryimzdick 17 сентября 2018 | 21:59
polba: Как при Сталине, Ты против Сталина, мразь?
polba 17 сентября 2018 | 22:15
kryimzdick: То есть вы утверждаете, что в Британии начала 21 века, законодательство действует точно так же, как в СССР образца 30-х годов века 20-го?
Ой вэй... это вы точно на минус пол сотни гривен понаписали. Куратор такого не простит.
blinorozhiy_chmo 17 сентября 2018 | 22:01
piterrr: Ты чего, какломорда, так психуешь?
Опять твоих боссов погрузили тейблами в собственные экскременты, как нагадивших котяр? Так там ваше общее место.
Не истери тут, доешь последнее сало, запей остатками мутной. ;-))
unprejudiced 17 сентября 2018 | 21:38
проводилось в англосаксии расследование против тех британских сми что отговаривали английских болельщиков ехать на чемпионат мира при этом придумывая всякие небылицы про нашу страну?
saboteur 17 сентября 2018 | 21:45
Что они там всё не успокоятся? От санкций ведь отказались, тогда какой смысл всё это ворошить?
nds_01 17 сентября 2018 | 21:54
А хотели "всего лишь" сделать каналу рекламу в Европе...
josepp 17 сентября 2018 | 21:56
Не нравится бриттам правда. Привыкли к безнаказанности.
york_boevoy 17 сентября 2018 | 22:06
Симонян нечего терять. Ей лучше в британской тюрьме отсидеть чем после того как антинародный режим кремля рухнет с матерями Беслана встретится.
Елена Милашина: Я хотела бы по поводу вашего, Владимир, очень скромного заявления. Непонятно, почему вы не называете прямо имя и фамилию этой девушки, которая, по вашему мнению, занизила количество заложников, – а по моему мнению, просто скрыла его. Речь идет о Маргарите Симоньян, которая потом получила орден за Беслан из рук Путина и очень хорошее повышение по службе. Но я считаю, то, что журналисты скрывали истинное количество заложников, что мы не дали возможность людям в Беслане сказать правду о количестве заложников, – мы первые выстрелили по школе. Это наша, журналистская, вина, и она с нами будет всегда. И надо прямо говорить об этом и прямо называть этих людей. Маргарита Симоньян скрывала количество заложников в Беслане, получила за это орден, – и она причастна к убийству заложников, к убийству 186 детей в школе Беслана.