Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни
Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни. Это объявили ученые NASA. На орбите Проксимы Центавра, ближайшей к нам звезды, находится планета, удивительно похожая на Землю. Как отмечает Би-би-си, прежде расчеты не очень обнадеживали.
Комментарии3
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pravdatut 17 сентября 2018 | 20:42
Главное, чтобы там не было руских.
piterjanis 17 сентября 2018 | 20:52
pravdatut: ага ,там в схронах будут жить протоукры.
unprejudiced 17 сентября 2018 | 20:49
НАСА? Это те кто сфальсифицировал высадку пендосов на Луну? бу га га, нашли тоже источник информации. Да они в космосе вообще ничего не понимают