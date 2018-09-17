Гендиректор медиахолдинга News Media и главред портала Life.ru объявили о своем увольнении. Анатолий Сулейманов возглавил холдинг только 22-го августа. До него гендиректором был основатель News Media Арам Габрелянов, — напоминает «Интерфакс». Причину своего решения он не объяснил. Главный редактор портала Life.ru, который принадлежит News Media, Алексей Потапов, написал в Фейсбуке анонсированный перезапуск портала акционеры решили отменить.