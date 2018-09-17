Вице-спикер Костромской облдумы потребовал наказать тех, кто растоптал его портрет

«Единоросс» Иван Богданов обратился в суд и в прокуратуру. Участники шествия против повышения пенсионного возраста 2-го сентября пронесли по городу портреты областных депутатов, которые поддержали реформу, а затем бросили их под ноги. Депутат Богданов усмотрел в этом экстремизм, — пишет газета «Коммерсантъ».