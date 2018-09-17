Вице-спикер Костромской облдумы потребовал наказать тех, кто растоптал его портрет
«Единоросс» Иван Богданов обратился в суд и в прокуратуру. Участники шествия против повышения пенсионного возраста 2-го сентября пронесли по городу портреты областных депутатов, которые поддержали реформу, а затем бросили их под ноги. Депутат Богданов усмотрел в этом экстремизм, — пишет газета «Коммерсантъ».
Комментарии10
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gригорьич 17 сентября 2018 | 20:38
Обидчикрв боярина покарали; боярин же был казнен позже и за другую провинность
danko1 17 сентября 2018 | 20:44
gригорьич: Когда в день приезда Путина на Селигер "нашисты" и прочие нелюди расстреливали портреты Немцова, Навального и прочих из оппозиции, то это экстремизмом не считали.
А через полгода Немцова и реально убили.
И экстремизм этот член партии воров пусть на ЦТ и в Кремле поищет.
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 20:46
gригорьич: пущай, не стесняется и скажет свою обиду в народе, тогда и морду натопчут! Иш ты , себя к святым, что ли причислил?
eternity88 17 сентября 2018 | 20:47
gригорьич: вот ведь напасть-то кака! Засидели, панимашь, мухи портрет костромскога амператора Франца-Иосифа!...
wuwer 17 сентября 2018 | 20:42
)) жополиза обидели
i_c_e 17 сентября 2018 | 20:43
Он прав. Если бы это его били по лицу — было бы хулиганство. Никто бы не доказал, что били «вице-спикера Костромской облдумы», а не гражданина Богданова. А с портретом — очевидное поругание власти.
eternity88 17 сентября 2018 | 20:44
О, за версту видать - Гашека вице-спикер не читал, но осуждает.
eniro 17 сентября 2018 | 20:44
Во дурак, бл... Нет, это вообще ... здец. Как Вы, Россияне, до этого докатились?
wuwer 17 сентября 2018 | 20:52
eniro: Ещё не вечер
А завтра ещё хлеще будет
Нет пределу маразма
Тем более на благодатной почве
morganafata 17 сентября 2018 | 20:47
Ну еще бы вот фашисты потребовали осудить участников парада 1945 года. Каждый получает то что заслужил. Может это любовь народа так выражается.