США не обвиняли Россию в причастности к убийству брата лидера КНДР. В американском постпредстве при ООН опровергли слова, которые агентство ТАСС приписало представителю США при всемирной организации Никки Хейли, — передает РИА «Новости». Вскоре ТАСС аннулировал эти сообщения. В агентстве пояснили, что официальный перевод ООН был неточным.