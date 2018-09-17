США не обвиняли Россию в причастности к убийству брата лидера КНДР
США не обвиняли Россию в причастности к убийству брата лидера КНДР. В американском постпредстве при ООН опровергли слова, которые агентство ТАСС приписало представителю США при всемирной организации Никки Хейли, — передает РИА «Новости». Вскоре ТАСС аннулировал эти сообщения. В агентстве пояснили, что официальный перевод ООН был неточным.
Комментарии9
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tvitov66 17 сентября 2018 | 20:37
ТАЗЗ недопербздел слегка - бывает ... репутация такая
novyrusich 17 сентября 2018 | 20:45
tvitov66: Просто на воре шапка горит.
Они-то сами знают в чем виновны вот и думают, что все узнали и их уже обвинили.
Но все еще впереди.
kottigr1 17 сентября 2018 | 20:45
tvitov66: Поздно.. ГРУ, после утечки информации о покушении, уже расстреляло своих исполнителей "которые хотели просто посмотреть на шпили пагод в Малайзии и оторваться с трансвеститами".. Так. На всякий случай..
tvitov66 17 сентября 2018 | 20:48
kottigr1: наверное Марго уже задолбалась брать интервью
splin2 17 сентября 2018 | 20:49
kottigr1: ТАСС писсанул...))
sam2018 17 сентября 2018 | 20:39
Эх, блин а мы так надеялись !:((((
wojskowy Марек Качоровски 17 сентября 2018 | 20:43
А сами видимо перевести не смогли. Это что ж за корреспонденты ТАСС работающие в ООН и не знающие английский язык. Видимо или на тёплое местечко пристроили личного парикмахера или шофёра. Отсутствие профессионализма в работе и подмена его личной преданностью угроза существованию Государству.
josepp 17 сентября 2018 | 20:43
Передумали. Поняли, что будут выглядеть полными идиотами.
mamiluk 17 сентября 2018 | 20:45
Это уже фобия...стало быть клерки от РФ заточены на то, что всегда ждут от США только "гадостей"...отсюда и "переводы" соответствующие...