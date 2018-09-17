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20:31, 17 сентября 2018

США не обвиняли Россию в причастности к убийству брата лидера КНДР

США не обвиняли Россию в причастности к убийству брата лидера КНДР. В американском постпредстве при ООН опровергли слова, которые агентство ТАСС приписало представителю США при всемирной организации Никки Хейли, — передает РИА «Новости». Вскоре ТАСС аннулировал эти сообщения. В агентстве пояснили, что официальный перевод ООН был неточным.

Комментарии

9

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tvitov66 17 сентября 2018 | 20:37

ТАЗЗ недопербздел слегка - бывает ... репутация такая

novyrusich 17 сентября 2018 | 20:45

tvitov66: Просто на воре шапка горит.
Они-то сами знают в чем виновны вот и думают, что все узнали и их уже обвинили.
Но все еще впереди.

kottigr1 17 сентября 2018 | 20:45

tvitov66: Поздно.. ГРУ, после утечки информации о покушении, уже расстреляло своих исполнителей "которые хотели просто посмотреть на шпили пагод в Малайзии и оторваться с трансвеститами".. Так. На всякий случай..

tvitov66 17 сентября 2018 | 20:48

kottigr1: наверное Марго уже задолбалась брать интервью

splin2 17 сентября 2018 | 20:49

kottigr1: ТАСС писсанул...))

sam2018 17 сентября 2018 | 20:39

Эх, блин а мы так надеялись !:((((

wojskowy Марек Качоровски 17 сентября 2018 | 20:43

А сами видимо перевести не смогли. Это что ж за корреспонденты ТАСС работающие в ООН и не знающие английский язык. Видимо или на тёплое местечко пристроили личного парикмахера или шофёра. Отсутствие профессионализма в работе и подмена его личной преданностью угроза существованию Государству.

josepp 17 сентября 2018 | 20:43

Передумали. Поняли, что будут выглядеть полными идиотами.

mamiluk 17 сентября 2018 | 20:45

Это уже фобия...стало быть клерки от РФ заточены на то, что всегда ждут от США только "гадостей"...отсюда и "переводы" соответствующие...

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