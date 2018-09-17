Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко уже прекратил бессрочную голодовку...

Коммунист также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед администрации Владивостока. Ищенко сказал «Радио Свобода», что принял такое решение по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после того, как появились, цитата, «нотки взаимодействия со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой».

КПРФ обладает всеми доказательствами того, что результаты губернаторских выборов были сфальсифицированы, — заявил в эфире «Эха» Андрей Ищенко. Он лидировал во время подсчета голосов во втором туре, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого публично поддержал Владимир Путин.