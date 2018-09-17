Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко уже прекратил бессрочную голодовку
Коммунист также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед администрации Владивостока. Ищенко сказал «Радио Свобода», что принял такое решение по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после того, как появились, цитата, «нотки взаимодействия со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой».
КПРФ обладает всеми доказательствами того, что результаты губернаторских выборов были сфальсифицированы, — заявил в эфире «Эха» Андрей Ищенко. Он лидировал во время подсчета голосов во втором туре, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого публично поддержал Владимир Путин.
Комментарии20
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pravdatut 17 сентября 2018 | 20:38
От сегодняшних , вроде коммунистов, другого не ожидал.
igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 20:41
pravdatut: а чего еще можно ожидать от проплаченной шлюхи?
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 20:48
Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко уже прекратил бессрочную голодовку...
Этот парень и запрягает не долго, а едет ещё быстрее.
huyt 17 сентября 2018 | 20:39
Цирк. Всего-то несколько часов поголодал пока не получил указания сверху. Мурзилка, блин.... А победу "слил".
alena01 17 сентября 2018 | 20:39
Слив засчитан...
Зюганов - мурзилка...
neyexo 17 сентября 2018 | 20:40
Кто ж так голодает? Полдня
Его избирателям и есть бывает нечего
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 20:41
«На участках полный беспредел. Идет переписывание протоколов. У нас есть информация от нашего наблюдателя в Уссурийске, что на одном из участков за Тарасенко вбили 6000 голосов, в то время как на участке зарегистрировано не более 2500 избирателей», — сказал «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, он за время своей политической деятельности такого «беспредела» с подсчетом голосов не видел: «Я считаю, что это подрыв основ государственности».
uhovostro 17 сентября 2018 | 20:41
"Нотки взаимодействия"))) Давно уже так не смеялся...
tks 17 сентября 2018 | 20:49
uhovostro: Музыкант Зю хренов ;'))) коммунолабушня ;')))
ivan14 17 сентября 2018 | 20:41
КПРФ - коммерческий проект господина Зюганова
prokudin56 17 сентября 2018 | 20:48
ivan14: Засиделся, давно уже пора на покой, пчелы скучают.
prokudin56 17 сентября 2018 | 20:45
Что, КПРФ снова сдулось, похоже дедушка ЗЮ решил отлежаться в окопе и предать всех избирателей, кто отдал им свои голоса. Печально, нас (вас) снова поимели.
tks 17 сентября 2018 | 20:51
prokudin56: Люди не за коммуняк голосовали, а против путорасов. Поэтому, здесь скорее подлость, чем предательство.
fleyta6 17 сентября 2018 | 20:47
100%-е доказательство "тайного" членства Зюги и всей "пролетарской" пробляди под именем "Коммунисты РФ" в составе ПЖиВ.
tks 17 сентября 2018 | 20:47
Что и требовалось доказать. Зюгановская компашка продажных коммуняк.
blindpew_33 17 сентября 2018 | 20:49
Ох ты как.
Не, у меня не было иллюзий по поводу коммуняк. Но я ожидал, что он продержится хотя бы не меньше, чем Олег Шеин в 2016 году.
Тогда Миронову потребовалось лично ехать его уговаривать, мол, разбирательство началось, можно прекращать голодовку и активные протесты.
А этот позорно слился за несколько часов. Нотки... вот позорище....
kp6ic 17 сентября 2018 | 20:51
зюганову из администрации путина позвонили. системная оппозиция, котороая мало чем отличается от едра. хозяин у них один.
podwodnik 17 сентября 2018 | 20:52
Дедушка Зю не сдулся потому что он и не надувался. Последние пары из него выкачал ещё дедушка Ельцин. Теперь только - "Чего изволите?". А изволят слить по тихому с нотками взаимопонимания незапланированный шухер в Приморском крае.
eduard53 17 сентября 2018 | 20:52
Блин! Так она ещё и бессрочная была?
riots 17 сентября 2018 | 20:52
Прям как Востриков.
А доказать фальсификацию и наказать виновных ?
Уже ведь дело не в Ищенко.
Эх, россияне, как вас назвать чтоб не обидеть ?