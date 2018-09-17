Премьер Испании предложил лишить судебных привилегий политиков, судей, силовиков и членов королевской семьи

Премьер Испании Педро Санчес предложил лишить судебных привилегий политиков, судей, силовиков и членов королевской семьи. Задача в том, чтобы граждане снова стали верить в политику, — сказал глава правительства. Он выразил надежду, что реформа вступит в силу в течение 2-х месяцев.

Как отмечает газета El País, в Испании судебные привилегии предоставляются депутатам, сенаторам и членам правительства. Уголовное дело против них может рассматриваться лишь соответствующей палатой Верховного суда.