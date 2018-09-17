Премьер Испании предложил лишить судебных привилегий политиков, судей, силовиков и членов королевской семьи
Премьер Испании Педро Санчес предложил лишить судебных привилегий политиков, судей, силовиков и членов королевской семьи. Задача в том, чтобы граждане снова стали верить в политику, — сказал глава правительства. Он выразил надежду, что реформа вступит в силу в течение 2-х месяцев.
Как отмечает газета El País, в Испании судебные привилегии предоставляются депутатам, сенаторам и членам правительства. Уголовное дело против них может рассматриваться лишь соответствующей палатой Верховного суда.
Комментарии5
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aleks50 Алексей Клубников 17 сентября 2018 | 20:06
Какой гадкий намёк мафиозной российской власти.
eniro 17 сентября 2018 | 20:08
aleks50: ))) !
democ 17 сентября 2018 | 20:23
Это не у нас. Где то там, за забором...
compare 17 сентября 2018 | 20:26
власть с человеческим лицом? похвальное желание!
polikarpich 17 сентября 2018 | 20:43
Нам это не грозит. У нас всё движется в полностью противоположном направлении.
В направлении максимального расслоения и разделения общества на уважаемых "привилегированных" и неуважаемых "непривилегированных". Короче, феодализм наступает.
Аристократия и чернь. Авторитеты и быдло. Успешные казнокрады и лузеры.