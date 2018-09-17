На программу «Цифровая экономика» в России потратят за 5 лет больше 2-х триллионов рублей
На программу «Цифровая экономика» в России потратят за 5 лет больше 2-х триллионов рублей. Это сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков. По его словам, 1 триллион выделят из бюджета и столько же из внебюджетных источников. Бюджет проекта был утвержден сегодня на заседании в правительстве с участием премьер-министра Дмитрия Медведева.
Как напоминает РБК, прежде программа «Цифровая экономика» оценивалась дороже – в 3,5 триллиона рублей.
Комментарии19
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abuvgrobu 17 сентября 2018 | 20:07
Следует понимать так: Под пограмму «Цифровая экономика» в России разворуют за 5 лет больше 2-х триллионов рублей.
huyt 17 сентября 2018 | 20:19
abuvgrobu: Лучше бы на пенсии потратили, а не повышали бы пенсионный возраст. Ведь цифровой экономики как и денег на неё потраченных не будет никогда.
lenin3 17 сентября 2018 | 20:24
abuvgrobu:интересно узнать,кто конечный бенефициар 2-х триллионов?
huyt 17 сентября 2018 | 20:29
lenin3: Члены кооператива "Озеро". Может быть прокурорских сынков к этому делу ещё подключат.
tv_victim 17 сентября 2018 | 20:08
Афера.
eniro 17 сентября 2018 | 20:16
tv_victim: Так ведь "все для Вас, "ДОРОГИЕ Россияне", все для блага..
huyt 17 сентября 2018 | 20:35
eniro: Какая там "цифровая экономика" если на 80% территории страны у людей сортир (туалет) на улице.В большом "Габоне" никакой цифровой экономики" и быть не может.
putin_itogy 17 сентября 2018 | 20:11
Ха-ха-ха.
Риздишь косой,
ты всё сриздишь..
vsokolov 17 сентября 2018 | 20:14
Почти все украдут. Как украли в случае программы по нанотехнологиям.
compare 17 сентября 2018 | 20:15
туманная формулировка-лучшая завеса для "ясных" целей....
compare 17 сентября 2018 | 20:17
по-крайней мере-прозрачно сказано...вспоминается анекдот: в деревне выбирают нового председателя. взбирается на трибуну очередной ,этакий "кнур",с тройным затылком и начинает речь: "буду с вами,дорогие односельчане,откровенным-ворую!".........
askol2016 17 сентября 2018 | 20:21
"Цифру" пилить даже легче, чем мосты, трубопроводы или дороги. Мосты хоть визуально видно, а цифры - это мало, кто понимает и уж точно никто не увидит
morganafata 17 сентября 2018 | 20:29
Они решили наших экономистов обучить арабским цифрам?
democ 17 сентября 2018 | 20:32
Словосочетание "цифровая экономика" звучит как операция "Ы", чтоб никто не догадался. А вообще нелепость в названии.
unprejudiced 17 сентября 2018 | 20:36
Слава Великой России, Слава Путину!!!
wuwer 17 сентября 2018 | 20:39
Аналог под новый год вырубим и давай цифру внедрядь
Карманы уже пришиты.. пластика на рот сделана ....в попе зубы вставлены
Погнали......
Тут же главное потратить
А отвечать за это никто не будет
Да за такую мыслю..сразу расстрел..не отходя от кассы
nikolaitschi 17 сентября 2018 | 20:42
На цифровые технологии удобно выделять уже попиленные деньги.
leninec30 17 сентября 2018 | 20:48
Идиоты эта же цифровая экономика их и убъёт т.к наши начальники вообще в цифре ничерта не понимают. Им бы лучше по старинке киркой и лопатой, запад просто сожрёт их на поле цифры, как СССР задохнулась гонкой вооружений и помощью братским партиям.
sab171 17 сентября 2018 | 20:51
т.е скоро получим отечественный кнопочный телефон, если конечно американцы не просверлят в нем дырку.