Координатора штаба Навального в Краснодаре, который отбыл 10 суток ареста, оставляют на ночь в полиции
Координатора штаба Навального в Краснодаре, который отбыл 10 суток ареста, оставляют на ночь в полиции. Как сообщает сайт «ОВД-инфо», из спецприемника Размик Симонян был сразу доставлен в отделение, где в отношении него составили новый протокол. Теперь его обвиняют в организации несогласованной акции.
Симонян был арестован по статье о неповиновении полиции за 2 дня до акций 9-го сентября против пенсионной реформы.
Комментарии12
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danko1 17 сентября 2018 | 20:08
У бандитов во власти и их церберов тормоза уже сорваны.
Обнаглели, нарушая закон и Конституцию, и никаких санкций уже не боятся.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 20:15
Данко-перданко, почему эти властные бандитские церберы не доберутся до данкиной морщинистой задницы, чтобы посчитаться за твои высеры?
nepeanois 17 сентября 2018 | 20:23
rpmcmurphy: нюх теряют
danko1 17 сентября 2018 | 20:23
rpmcmurphy: Дебил, ненавидящий своих родителей, думающий, что унижает меня, когда я ежедневно комплименты не только от мужчин, но и от женщин выслушиваю, не выйдя еще из обращения "девушка", только сам себя подонком выставляет.
До портянок тупых первых доберутся, обвинив их во всём.
А у меня все комментарии в защиту народа и закона.
alexsokoll 17 сентября 2018 | 20:28
У мошенника карнавального в ФабрикеБаранов&Клоунов ни одного русского, одни Соболи , Ведуты, Ярмыши, теперь ещё рафик мачатурян.
И все искренне за бандер переживают
:)))
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 20:35
danko1:
В защиту народа? Ну, может тока в защиту украинского, израильского и американского народа, а что касается российского народа, то на мой взгляд ты конченная вражина?
danko1 17 сентября 2018 | 20:39
rpmcmurphy: Посмотри на коллег портянок и в зеркало, чтобы врагов России реальных увидеть, которые даже собственные семьи презирают.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 20:44
danko1:
Собственные семьи? Да если бы моя старенькая мать прочитала пару твоих комментариев, перед тем как встретиться с тобой, она бы твои грязные космы повыдёргивала. У нас в семье никто не уважает проамериканскую либеральную шваль.
danko1 17 сентября 2018 | 20:53
rpmcmurphy: Моя мама умнее. Она воров и дураков презирает.
И никогда не голосовала за Путина, даже без моих советов.
А у дурака портянки и мать такая же идиотка с бандитскими наклонностями. Или он её просто дурой сам выставляет, чем презрение высказывает.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 20:11
Правильно, так и нужно. Сейчас ему впаяют ещё суток тридца, а когда эти отбудет - ещё..
Потому что работать нужно идти, а не бездельничать, координаторствуя с понтом..
unprejudiced 17 сентября 2018 | 20:14
Зря отменили уголовную статью за повторное нарушение организации митинга. Сейчас бы уже половина штабов персонажа заслуженно сидела бы, а в стране воцарился мир, демократия, защита прав человека. Сейчас миньоны персонажа массово нарушают эти общечеловеческие заветы.
idruker 17 сентября 2018 | 20:36
unprejudiced: Чего еще надо садисту для полного счастья? Совсем немного.