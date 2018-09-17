Координатора штаба Навального в Краснодаре, который отбыл 10 суток ареста, оставляют на ночь в полиции. Как сообщает сайт «ОВД-инфо», из спецприемника Размик Симонян был сразу доставлен в отделение, где в отношении него составили новый протокол. Теперь его обвиняют в организации несогласованной акции.

Симонян был арестован по статье о неповиновении полиции за 2 дня до акций 9-го сентября против пенсионной реформы.