ТАСС аннулировал свои сообщения о том, что США обвинили Россию в содействии убийству брата Ким Чен Ына. В государственном информагентстве это объясняют неточностью официального перевода ООН.

Ранее сегодня ТАСС сообщил, что с такими обвинениями выступила на заседании Совбеза ООН постпред США Никки Хейли. Брат лидера КНДР был отравлен в прошлом году в Малайзии.