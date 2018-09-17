ТАСС аннулировал свои сообщения о том, что США обвинили Россию в содействии убийству брата Ким Чен Ына
ТАСС аннулировал свои сообщения о том, что США обвинили Россию в содействии убийству брата Ким Чен Ына. В государственном информагентстве это объясняют неточностью официального перевода ООН.
Ранее сегодня ТАСС сообщил, что с такими обвинениями выступила на заседании Совбеза ООН постпред США Никки Хейли. Брат лидера КНДР был отравлен в прошлом году в Малайзии.
Комментарии17
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ivar1964 17 сентября 2018 | 20:07
Опять наврали? И не удалось скрыть?
tvitov66 17 сентября 2018 | 20:30
недоперебздели
putin_itogy 17 сентября 2018 | 20:07
Чекист - зае*шься пыль глотать...
Не поможет..
mobile_actor 17 сентября 2018 | 20:08
Все реально знающие английский свалили из ТАСС?
novyrusich 17 сентября 2018 | 20:24
mobile_actor: Нет, все свалили из ООН.
Ну так олни считают. официальный перевод неточен.
а реально он точен, только вот обвинения очень неприятные.
И обоснованны, подтверждены экспертами ООН.
Это и не понравилось. Решили подредактировать
neyexo 17 сентября 2018 | 20:27
mobile_actor:
там все реально знают
Уже когда поступают на МГИМО или "ТОРЕЗА" - там был конкурс из УЖЕ знающих язык, и не все еще поступали. В конкурсе участвовали те, кто хотел быть поближе к загранице, они также знали, что мало отучиться, чтоб реально командировали за границу, надо будет перелизать еще немало задниц
kottigr1 17 сентября 2018 | 20:10
Заврались в хлам...
unprejudiced 17 сентября 2018 | 20:11
А либерасты уже успели поддержать пендостан в их фейковом обвинении. бу га га. Вот и вылезла вся их гнилая антироссийская сущность! Ждем через час блок ореха с миельниковым об обвинении России в отравлении брата Ким Чен Ына со ссылкой на старую новость.
shmuel63 17 сентября 2018 | 20:16
unprejudiced: Так у же и Мария Захарова успела ответить
Иронический комментарий оставила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на обвинения постпреда США при ООН Никки Хейли в том, что спецслужбы России помогли Северной Корее отравить брата Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Высказывание Захаровой появилось 17 сентября в ее «Твиттере».
«По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», — написала глава пресс-службы МИД РФ
Бугага и хихихи, да.
curious69_ 17 сентября 2018 | 20:43
shmuel63: //Так у же и Мария Захарова успела ответить ///
Оооо а сколько раскажет М.Захарова , когда уйдёт на пенсию и будет подобна бабушкам на лавочке около подъезда , некоторые из которых особо блюдут нравственность соседей , будучи в своё молодое время проститутками - профессионалками...Лицом и телом из Захаровой не вышла Чапман , вот и приходится заниматься ремеслом при помощи языка. Ну суть не меняется...
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 20:13
Таджики уже и в ТАСС работают..
posta2006 17 сентября 2018 | 20:15
полная потеря профессионализма
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 20:20
Интересно, как расшифровывается слово "ТАСС"?
neyexo 17 сентября 2018 | 20:31
opiatnovyi63: тасс - второе название ИТАР ТАСС, ИТАР это России, ТАСС - это трейдмарк
Вот МАйкл Блумберг помрет скоро, а агентство останется
vladimirbelarus 17 сентября 2018 | 20:32
Обосрались, впрочем, как всегда. Профессионалы давно покинули эту страну. Не умеют они лизать, да и не заставишь.
testmeter 17 сентября 2018 | 20:33
Знают ведь, в чём могут обвинить... Само с языка срывается
podwodnik 17 сентября 2018 | 20:42
"... ТАСС аннулировал свои сообщения о том, что США обвинили Россию ...".
Зря аннулировали. Золотов бы с удовольствием расквасил эту американскую пробирку. Космонавты полезли бы к астронавтам с шуруповёртом. А генералы измазали бы "Новичком" всё видеосъёмки БУКа и шпиль Солсберийского собора :).