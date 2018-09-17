Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Сирии...

К 10 октября из этой зоны в провинции Идлиб должны быть выведены танки и реактивные системы залпового огня всех группировок. Это сообщил президент Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их встреча в Сочи продолжалась почти 4,5 часа. Как передает «Интерфакс», министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что все это означает, что военной операции в Идлибе не будет.

Ранее США назвали неприемлемым возможное наступление правительственных войск в этой провинции.