Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Сирии
К 10 октября из этой зоны в провинции Идлиб должны быть выведены танки и реактивные системы залпового огня всех группировок. Это сообщил президент Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Их встреча в Сочи продолжалась почти 4,5 часа. Как передает «Интерфакс», министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что все это означает, что военной операции в Идлибе не будет.
Ранее США назвали неприемлемым возможное наступление правительственных войск в этой провинции.
Комментарии15
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zurich_106 17 сентября 2018 | 20:16
Конечно вошдь уступит, у Эрдогана в НАТО вторая по мощи армия, кулаком по столу ударил и все.
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 20:17
Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Сирии...
В.Путин - миротворец.
kottigr1 17 сентября 2018 | 20:24
rpmcmurphy: А почему Путин не гундосит о том, что турки не приглашены в Сирию по просьбе официального сирийского правительства ?
tvitov66 17 сентября 2018 | 20:26
kottigr1: Собрались два авторитетных пацана: Вован московский и Рэджеп стамбульский и перетерли о судьбе сирийского быдла
eniro 17 сентября 2018 | 20:29
kottigr1: Наверное боится, что дзюдо, против ятагана в спину, не пляшет.
m404 17 сентября 2018 | 20:35
kottigr1: привет,чмошник укропский.давно тебя видно не было.отсасывал в америке,так они на вас положили уже.
скажи урод,до которого я всё-таки доберусь,сколько платят?
kottigr1 17 сентября 2018 | 20:39
m404: Брысь под шконку..
tvitov66 17 сентября 2018 | 20:43
Реджеп тихо подошел сзади и Вован почувствовал что-то длинное и толстое ...
"кинжал в спине помнишь?" тихо спросил Реджеп ...
Так в Сирии образовались демилитаризованные зоны
cheburashkache 17 сентября 2018 | 20:46
Есть такое впечатление, что Эхо специально режет новости, чтобы порадовать разную русофобскую шваль.
По сообщению Рейтер "Russian and Turkish troops are to enforce a new demilitarized zone in Idlib from which radical rebels will be required to withdraw." (Перевод: "Российские и турецкие войска создают новую демилитаризованную зону в Идлибе из которой будут изгнаны радикальные повстанцы."
"The zone... would be between 15 and 25 km wide and would be patrolled by mobile units of Turkish and Russian troops." (Перевод: Зона шириной 15-25 километров будет патрулироваться мобильными группами турецких и российских войск.")
Задача была выбить исламистом из Идлиба. Задача выполнена. Причем совместно с турками.
tvitov66 17 сентября 2018 | 20:52
cheburashkache: ватан, а сами турки какую религию проповедуют? Не иначе как православие :))) "Дебилы бл@"(с)-кашель министра иностранных дел
novyrusich 17 сентября 2018 | 20:32
rpmcmurphy: В.Путин - мифотворец.
Но миф о русской армии лопнул целиком и полностью.
Эрдоган предупредил, что не допустит русских в Идлиб и не допустил.
эрдоган опять сзади засадил. сказал, что устроит море кровит.
cheburashkache 17 сентября 2018 | 20:49
novyrusich: Путин обещал что радикальных исламистов в Идлибе не будет. После долгих переговоров, Эрдоган с этим требованием согласился.
ur_sus 17 сентября 2018 | 20:50
rpmcmurphy:
//В.Путин - миротворец.//
Путин - дешевый гопник, под стать Петрову и его девушке Боширову. Когда ботоксного спихнут с престола, его также отправят к Маргаритке на "позорную линейку", а потом обуют в "итальянские ботинки" и скинут с моста...
apels 17 сентября 2018 | 20:31
Оказалось, что Эрдоган обладает большей силой, ибо его позиция была принята за основу:) Сдает старик Путин.
mamiluk 17 сентября 2018 | 20:40
Путину и Асаду(этот вообще ни в счёт) указали как себя вести...и куда не совать свой нос...на этом "победоносное наступление" солнцеликого закончилось...теперь пойдёт обратный процесс...всё на Донбассе...гибридно получил получил ответку...Идлиб теперь постепенно будет разрастаться потерянными территориями и российским "миротворцам"-всё равно придётся покинуть Сирию не солоно хлебавши....да, а потом ещё ответить за все преступления...