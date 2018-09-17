Компания «Тесла» возьмет на себя послеаварийный ремонт своих автомобилей
Компания «Тесла» возьмет на себя послеаварийный ремонт своих автомобилей. Это пообещал в Твиттере ее основатель и гендиректор Илон Маск. Причиной стали многочисленные жалобы владельцев электромобилей на слишком длинные сроки ремонта машин даже после незначительных повреждений.
Комментарии1
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polba 17 сентября 2018 | 20:06
Был бы жив Бендер-Бей, он бы от зависти помер.