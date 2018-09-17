Компания «Тесла» возьмет на себя послеаварийный ремонт своих автомобилей. Это пообещал в Твиттере ее основатель и гендиректор Илон Маск. Причиной стали многочисленные жалобы владельцев электромобилей на слишком длинные сроки ремонта машин даже после незначительных повреждений.