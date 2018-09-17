Находящемуся в колонии Сергею Мохнаткину назначен административный надзор

В течение 2,5 лет после того, как активист выйдет на свободу, ему будет запрещено посещать публичные мероприятия. Каждую неделю он должен будет отмечаться в полиции, — сообщил Интерфаксу его общественный защитник Андрей Креков.



В 2010-м году Мохнаткин был осужден на 2,5 года по обвинению в нападении на сотрудника полиции на акции «Стратегия-31». Он был помилован указом президента, но в 2014-м году получил 4,5 года колонии по аналогичному обвинению. В 16-м году ему добавили 11 месяцев за оскорбление представителя власти, а спустя год еще 2,5 года колонии за дезорганизацию ее деятельности. По словам защитника 64-летнего Мохнаткина, в колонии ему повредили позвоночник. Во ФСИН это отрицают.