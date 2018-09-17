Находящемуся в колонии Сергею Мохнаткину назначен административный надзор
В течение 2,5 лет после того, как активист выйдет на свободу, ему будет запрещено посещать публичные мероприятия. Каждую неделю он должен будет отмечаться в полиции, — сообщил Интерфаксу его общественный защитник Андрей Креков.
В 2010-м году Мохнаткин был осужден на 2,5 года по обвинению в нападении на сотрудника полиции на акции «Стратегия-31». Он был помилован указом президента, но в 2014-м году получил 4,5 года колонии по аналогичному обвинению. В 16-м году ему добавили 11 месяцев за оскорбление представителя власти, а спустя год еще 2,5 года колонии за дезорганизацию ее деятельности. По словам защитника 64-летнего Мохнаткина, в колонии ему повредили позвоночник. Во ФСИН это отрицают.
Комментарии5
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petrivanov 17 сентября 2018 | 19:38
Садисты!
huyt 17 сентября 2018 | 20:27
petrivanov: Путинизм и садизм это почти слова синонимы.
shiva20 17 сентября 2018 | 19:58
Свободу Мохнатке!
nikolaitschi 17 сентября 2018 | 19:59
Человека мучают за совесть и честность. Его судьба - образец циничной бесчеловечности власти, мстящей за моральное превосходство. Моральное превосходство обычного прохожего перед толпой напыщенных, чванливых "борцов за народное счастье". Они не могут ему простить глубину отделяющей их пропасти.
askol2016 17 сентября 2018 | 20:06
Какие там публичные мероприятия? Вертухаи искалечили хорошего, честного человека так, что он привязан к инвалидной коляске