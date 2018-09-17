Россия отвергает обвинения в нарушении санкций против КНДР
Россия отвергает обвинения в нарушении санкций против КНДР. Это заявил постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, танкер «Патриот» не нарушал режим ограничений. Это признали, в том числе, и эксперты ООН, — подчеркнул российский дипломат, — передают информагентства.
Ранее сегодня постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематических нарушений санкций против Северной Кореи.
Комментарии15
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unprejudiced 17 сентября 2018 | 19:35
На вопли пендосски можно было и не отвечать. Вообще не понимаю, там всех по уровню развития псаки на эту должность ставят в пендостане? Еще ни одного умного заявления от этой хейли мир не слышал
novyrusich 17 сентября 2018 | 19:48
unprejudiced: Небензя опять бьется в истерике. Значит обвинения попали не в бровь, а в глаз и противопоставить им нечего.
бедный Небензя, кто-то гадит, а ему вылизывать это дерьмо приходится.
Сдохнет ведь от засорения пищевода.
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 19:59
novyrusich: Россия всё время отвергает, скоро сама себя будет отвергать..
master_superanalitik 17 сентября 2018 | 19:58
unprejudiced:
Северные корейцы - нам как братья, а братьям не грех и помочь. К тому же если России понадобятся солдаты для какой-либо войны, то северокорейцы, у которых армия в 1 млн. человек, обязательно помогут. Именно северокорейцы помогут России избавиться от тлетворного влияния Дикого Запада. Мы вместе с Северной Кореей пилюём на фальшивые Западные ценности.
suren_112 17 сентября 2018 | 19:36
Надо бы России выдвинуть санкции за истребление индейцев в Северной Америке. Одеяла, которыми травили индейцев англосаксы, были сделаны из российской шерсти.
antiboh 17 сентября 2018 | 19:45
suren_112: за истребление индейцев в Северной Америке//
Глянь статистику сколько их было 1590 лет тому назад,например, и сейчас. А для сравнения глянь статистику по малым народам России и поймёшь Где,Кто, и Кого истребляет.
antiboh 17 сентября 2018 | 19:48
suren_112: 150 лет,разумеется
antiboh 17 сентября 2018 | 20:22
Статистика роста численности индейцев США за последнее время:
1950 год — 357,4 тыс.
1960 год — 573,5 тыс.
1970 год — 763,5 тыс.
1980 год — 1,42 млн.
2018 год --- 5 млн.
А вот чукчей как было в 1939г. -12 тыс. так до сих пор 12 и есть..
salhomir_murza 17 сентября 2018 | 19:40
Этот абсурд мне нравится. Теперь русские диверсанты могут беспредельничать по всему миру. Все равно санкции будут, так хоть каким-то Кара-Мурзой или Шендеровичем меньше станет. Хот
ь какая-то польза Родине.
novyrusich 17 сентября 2018 | 19:57
salhomir_murza: Они бы беспредельничали, но очень тупы и неквалифицированны.
Залетают сразу по десятку и более. А кто поквалифицированнее сразу в Штаты бежит и остальных сдает.
ты посмотри на свою рожу в зеркало ... вот и все у вас аналогичные дебилы солсберецкие.
orein51 17 сентября 2018 | 19:41
"А ну-кп, анпредъюски-сьюренчиковы, поддержим небедзью" [Зайчик Волку в "Ну погодю"]
eniro 17 сентября 2018 | 19:44
Ну, ладно. Нарушал, не нарушал... Небензя должен знать главное,-"Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН."
eduard53 17 сентября 2018 | 19:46
Да хрен с ними, с чучхэ-кимами. Вопрос - шире. Не знаю ни одного случая, чтоб Россия призналась в содеянном грехе. Не виновата ни в чём, святоша. Вспоминается губермановский куплет:
* * *
Моей бы ангельской державушке -
Два чистых ангельских крыла.
Но если был бы х.. у бабушки,
Она бы дедушкой была.
aleks50 Алексей Клубников 17 сентября 2018 | 19:48
Небензя не пи...
evgeny_biolog 17 сентября 2018 | 19:54
"Россия отвергает"
А я даже и не слышал про обвинения в нарушении санкций против КНДР ...