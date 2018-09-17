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19:31, 17 сентября 2018

Россия отвергает обвинения в нарушении санкций против КНДР

Россия отвергает обвинения в нарушении санкций против КНДР. Это заявил постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, танкер «Патриот» не нарушал режим ограничений. Это признали, в том числе, и эксперты ООН, — подчеркнул российский дипломат, — передают информагентства.

Ранее сегодня постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематических нарушений санкций против Северной Кореи.

Комментарии

15

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unprejudiced 17 сентября 2018 | 19:35

На вопли пендосски можно было и не отвечать. Вообще не понимаю, там всех по уровню развития псаки на эту должность ставят в пендостане? Еще ни одного умного заявления от этой хейли мир не слышал

novyrusich 17 сентября 2018 | 19:48

unprejudiced: Небензя опять бьется в истерике. Значит обвинения попали не в бровь, а в глаз и противопоставить им нечего.
бедный Небензя, кто-то гадит, а ему вылизывать это дерьмо приходится.
Сдохнет ведь от засорения пищевода.

opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 19:59

novyrusich: Россия всё время отвергает, скоро сама себя будет отвергать..

master_superanalitik 17 сентября 2018 | 19:58

unprejudiced:

Северные корейцы - нам как братья, а братьям не грех и помочь. К тому же если России понадобятся солдаты для какой-либо войны, то северокорейцы, у которых армия в 1 млн. человек, обязательно помогут. Именно северокорейцы помогут России избавиться от тлетворного влияния Дикого Запада. Мы вместе с Северной Кореей пилюём на фальшивые Западные ценности.

suren_112 17 сентября 2018 | 19:36

Надо бы России выдвинуть санкции за истребление индейцев в Северной Америке. Одеяла, которыми травили индейцев англосаксы, были сделаны из российской шерсти.

antiboh 17 сентября 2018 | 19:45

suren_112: за истребление индейцев в Северной Америке//
Глянь статистику сколько их было 1590 лет тому назад,например, и сейчас. А для сравнения глянь статистику по малым народам России и поймёшь Где,Кто, и Кого истребляет.

antiboh 17 сентября 2018 | 19:48

suren_112: 150 лет,разумеется

antiboh 17 сентября 2018 | 20:22

Статистика роста численности индейцев США за последнее время:
1950 год — 357,4 тыс.
1960 год — 573,5 тыс.
1970 год — 763,5 тыс.
1980 год — 1,42 млн.
2018 год --- 5 млн.
А вот чукчей как было в 1939г. -12 тыс. так до сих пор 12 и есть..

salhomir_murza 17 сентября 2018 | 19:40

Этот абсурд мне нравится. Теперь русские диверсанты могут беспредельничать по всему миру. Все равно санкции будут, так хоть каким-то Кара-Мурзой или Шендеровичем меньше станет. Хот
ь какая-то польза Родине.

novyrusich 17 сентября 2018 | 19:57

salhomir_murza: Они бы беспредельничали, но очень тупы и неквалифицированны.
Залетают сразу по десятку и более. А кто поквалифицированнее сразу в Штаты бежит и остальных сдает.
ты посмотри на свою рожу в зеркало ... вот и все у вас аналогичные дебилы солсберецкие.

orein51 17 сентября 2018 | 19:41

"А ну-кп, анпредъюски-сьюренчиковы, поддержим небедзью" [Зайчик Волку в "Ну погодю"]

eniro 17 сентября 2018 | 19:44

Ну, ладно. Нарушал, не нарушал... Небензя должен знать главное,-"Всем странам предписывается останавливать, обыскивать или задерживать суда, если имеются веские основания полагать, что эти суда вовлечены в незаконную деятельность, запрещенную профильными резолюциями СБ ООН."

eduard53 17 сентября 2018 | 19:46

Да хрен с ними, с чучхэ-кимами. Вопрос - шире. Не знаю ни одного случая, чтоб Россия призналась в содеянном грехе. Не виновата ни в чём, святоша. Вспоминается губермановский куплет:

* * *
Моей бы ангельской державушке -
Два чистых ангельских крыла.
Но если был бы х.. у бабушки,
Она бы дедушкой была.

aleks50 Алексей Клубников 17 сентября 2018 | 19:48

Небензя не пи...

evgeny_biolog 17 сентября 2018 | 19:54

"Россия отвергает"

А я даже и не слышал про обвинения в нарушении санкций против КНДР ...

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