Россия отвергает обвинения в нарушении санкций против КНДР. Это заявил постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, танкер «Патриот» не нарушал режим ограничений. Это признали, в том числе, и эксперты ООН, — подчеркнул российский дипломат, — передают информагентства.

Ранее сегодня постпред США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в систематических нарушений санкций против Северной Кореи.