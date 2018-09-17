Россия и Турция будут совместно контролировать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб

Она должна появиться к 15 октября. Из этой зоны выведут боевиков. Это объявил Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые продолжались в Сочи почти 4,5 часа.

Ранее США назвали недопустимым возможное наступление правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, которая считается зоной деэскалации. В Минобороны России утверждали, что боевики якобы готовят провокацию с применением химоружия, которая станет поводом для ракетного удара по Сирии со стороны США.