Россия и Турция будут совместно контролировать демилитаризованную зону в сирийской провинции Идлиб
Она должна появиться к 15 октября. Из этой зоны выведут боевиков. Это объявил Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые продолжались в Сочи почти 4,5 часа.
Ранее США назвали недопустимым возможное наступление правительственных войск Сирии в провинции Идлиб, которая считается зоной деэскалации. В Минобороны России утверждали, что боевики якобы готовят провокацию с применением химоружия, которая станет поводом для ракетного удара по Сирии со стороны США.
Комментарии10
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zemljanka 17 сентября 2018 | 19:39
Соболезнования людям.
Нелюди бомбят.
parasuk_ 17 сентября 2018 | 19:42
Все русские прирожденные миротворцы и освободители :)
master_superanalitik 17 сентября 2018 | 19:42
Путин молодец! Всё правильно делает! У России и Турции есть противоречия: и та и другая хотят быть Империями, но Турция только хочет, а Россия - уже Империя. А потому Эрдоган должен уступить. И если Эрдоган уступит РПЦ Софийский собор в Константинополе (Стамбуле), то Путин может подарить Эрдогану часть Грузии тем более что Эрдоган - этнический грузинский еврей и ему будет приятно получить подарок.
parasuk_ 17 сентября 2018 | 19:47
master_superanalitik: эрдоган у грузин и так потихоньку аджарию отжимает :)
master_superanalitik 17 сентября 2018 | 19:51
parasuk_:
Эрдоган - он такой человек, что дай ему палец, он и всю руку откусит. В Аджарии действительно очень активно строятся мечети, и это только начало. У грузин голова не работает, добровольно отказались от союза с Россией, а потому им придется опять стать мусульманами.
parasuk_ 17 сентября 2018 | 19:55
master_superanalitik: для турков батуми это как для питерских финляндия. Только они туда за дешевым сексом ездят, а не на рыбалку
chimp2013 17 сентября 2018 | 19:47
master_superanalitik: Ты случаем не Максим Шевченко?
meteor1908 17 сентября 2018 | 19:51
А куда выведут боевиков?
morganafata 17 сентября 2018 | 20:06
meteor1908: Главное, что наших челенджеров опять введут, а потом выведут в очередной раз.
andy66 17 сентября 2018 | 19:51
боевое братство, скрепленное кровью российского пилота - оно самое крепкое