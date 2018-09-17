Первый в мире водородный поезд стал курсировать в Германии

Этим утром он вышел на маршрут, который соединяет несколько городов в Нижней Саксонии. Поезд развивает скорость до 140 километров в час и способен преодолеть почти бесшумно на одной заправке около тысячи километров, — сообщают местные СМИ. Его производитель, французская компания «Альстом», подчеркивает, что выброс вредных веществ в атмосферу нулевой. Власти Нижней Саксонии намерены заменить все дизельные региональные поезда водородными.