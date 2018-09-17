Первый в мире водородный поезд стал курсировать в Германии
Этим утром он вышел на маршрут, который соединяет несколько городов в Нижней Саксонии. Поезд развивает скорость до 140 километров в час и способен преодолеть почти бесшумно на одной заправке около тысячи километров, — сообщают местные СМИ. Его производитель, французская компания «Альстом», подчеркивает, что выброс вредных веществ в атмосферу нулевой. Власти Нижней Саксонии намерены заменить все дизельные региональные поезда водородными.
Комментарии4
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astet 17 сентября 2018 | 19:11
И почему я не удивлён,
что этот поезд изобретён не в России?
Потому что для начала
России нужно научиться
изготавливать хотя бы мобильники?
sg100 17 сентября 2018 | 19:13
У немцев еще и водородный дирижабль был. Гинденбург назывался. Как красиво горел, зараза!
velbkeirf1 17 сентября 2018 | 19:15
Уж то то беженцы с арабского востока будут рады водородной бомбе на колесах
fedor57 17 сентября 2018 | 19:18
Ага, только забыли написать: для получения водорода надо тратить электричество, а для выработки электричества надо жечь тот же уголь, газ или мазут. Так что не надо задвигать про нулевой выброс в атмосферу, дорогая игрушка, не более.