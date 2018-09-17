Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать с машин регистрационные знаки из-за запрета на эксплуатацию.

Эта мера временно лишит дорожную полицию возможности издеваться над людьми. Об этом «Эху» сказал автомобильный журналист Сергей Асланян. Этот запрет в ближайшие годы может быть введен еще несколько раз в разные нормативные документы, считает Сергей Асланян.