Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать с машин регистрационные знаки из-за запрета на эксплуатацию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий инспекторам ГИБДД снимать с машин регистрационные знаки из-за запрета на эксплуатацию.
Эта мера временно лишит дорожную полицию возможности издеваться над людьми. Об этом «Эху» сказал автомобильный журналист Сергей Асланян. Этот запрет в ближайшие годы может быть введен еще несколько раз в разные нормативные документы, считает Сергей Асланян.
Комментарии2
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com30 17 сентября 2018 | 19:15
Слава Путину!
Если бы не Путин, то и сантехник в ЖЭКе не поднял бы свой зад, что бы устранить течь, если бы не Путин, вороны бы перестали гнездится.
Но чем теперь Путин, будет компенсировать потерю доходов ГИБДД?
На чем ГИБДД теперь будет наживаться и требовать взятки?
com30 17 сентября 2018 | 19:18
Это Путин решил типа слегка компенсировать свой провал в пенсионной реформе?
Думает, что хоть этим вернет себе часть народной любви?