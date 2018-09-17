Суд в Перми признал главреда сайта Properm.ru виновным в неповиновении полиции на акции 9 сентября

Владислав Аскариди оштрафован на тысячу рублей, — сообщает «Интерфакс». Сам Аскариди в суде заявил, что он не игнорировал требований полицейских и не был участников протестов, а на акции работал журналистом. Он был задержан в прошлое воскресенье во время митинга против повышения пенсионного возраста и провел в отделении полиции несколько часов. В защиту Аскариди выступил Союз журналистов.