Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко уже прекратил бессрочную голодовку
Коммунист также отказался от идеи установки палаточного лагеря на площади перед администрации Владивостока. Ищенко сказал «Радио Свобода», что принял такое решение по рекомендации лидера КПРФ Геннадия Зюганова и после того, как появились «нотки взаимодействия со стороны главы Центризбиркома Эллы Памфиловой».
КПРФ обладает всеми доказательствами того, что результаты губернаторских выборов были сфальсифицированы, — заявил в эфире «Эха» Андрей Ищенко.
Ищенко лидировал во время подсчета голосов во втором туре, но затем его неожиданно обошел «единоросс» и врио главы региона Андрей Тарасенко, которого публично поддержал Владимир Путин.
Комментарии9
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eduard53 17 сентября 2018 | 19:05
Ай маладца! Доказал, что коммунисты долго не голодают.
novyrusich 17 сентября 2018 | 19:08
eduard53: Коммунисты - дрессированная оппозиция.
Поэтому, колгда животное слегка зарычало, дрессировщик показал ему хлыст и оно встало на задние лапы и завиляло хвостом.
Какое протестное голосование у населения?
Вместо хозяина хотели выбрать его слугу? А чем он лучше?
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 19:11
Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко уже прекратил бессрочную голодовку...
Вот это молодец, сразу видно что он деловой парень и он не тянет кота за хвост, как этот лоботряс Олег Сенцов.
semia 17 сентября 2018 | 19:15
А почему Едрос обошел Коммуниста неожиданно? Это как раз при нынешней власти очень ожидаемо. Сдулся коммунист.РОссия большая,на хрена нам это приморье? (решил Зюганов,поговорив с Путиным)А так на следующих выборах и в Думу могут не пустить,если против пойдут!
shadowgabriel 17 сентября 2018 | 19:07
Зюгановский "компромисс". Наверняка ему "строго указали" в Кремле, что раз Навальный сказал так, то надо эдак.
perectukin 17 сентября 2018 | 19:12
Зюганов молоток - отжал все-таки взятку к пособию на пенсию у Путина.
ivfn 17 сентября 2018 | 19:12
//Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко уже прекратил бессрочную голодовку//
Недолго рыпалась старушка,в поповских опытных руках
socialism 17 сентября 2018 | 19:13
Что тут западные привостни кудахтают против Ищенко? Он и КПРФ не отказались от своего мнения о фальсификации результатов и настаивают на расследовании.
lager23 17 сентября 2018 | 19:17
Мерзкие путенисты vs мерзкие коммунисты, в итоге страна гибнет!