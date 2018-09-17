США обвинили Россию в содействии убийству брата главы КНДР...

По сведениям Вашингтона, Москва передавала Пхеньяну отравляющие вещества.

Россия помогала спецслужбам Северной Кореи при убийстве Ким Чен Нама с использованием нервно-паралитических веществ – об этом сказала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, некие биологические вещества Пхеньяну передала именно Москва.

Ким Чен Нам – старший сын Ким Чен Ира и родной брат по отцу нынешнего главы КНДР – был изгнан из страны в начале 2000-х. В прошлом году в аэропорту Куала-Лумпура на него было совершено покушение. В лицо Ким Чен Наму распылили жидкость, которую позже следствие назвало нервно-паралитическим веществом VX. Обвиняемыми по делу проходят две женщины из Индонезии и Вьетнама.

Никки Хейли также обвинила Россию в нарушении санкционного режима Совбеза ООН против Северной Кореи.