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19:00, 17 сентября 2018

США обвинили Россию в содействии убийству брата главы КНДР

По сведениям Вашингтона, Москва передавала Пхеньяну отравляющие вещества.

Россия помогала спецслужбам Северной Кореи при убийстве Ким Чен Нама с использованием нервно-паралитических веществ – об этом сказала постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, некие биологические вещества Пхеньяну передала именно Москва.

Ким Чен Нам – старший сын Ким Чен Ира и родной брат по отцу нынешнего главы КНДР – был изгнан из страны в начале 2000-х. В прошлом году в аэропорту Куала-Лумпура на него было совершено покушение. В лицо Ким Чен Наму распылили жидкость, которую позже следствие назвало нервно-паралитическим веществом VX. Обвиняемыми по делу проходят две женщины из Индонезии и Вьетнама.

Никки Хейли также обвинила Россию в нарушении санкционного режима Совбеза ООН против Северной Кореи.

Комментарии

23

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sensei54 17 сентября 2018 | 19:02

А разве были другие версии?

rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 19:07

США обвинили Россию в содействии убийству брата главы КНДР...

...и в убийствах братьев Джона и Роберта Кеннеди?

stebinmaku 17 сентября 2018 | 19:09

Если бы пуля, настигшая Кеннеди, не была смазана российским "Новичком", то сейчас была бы совсем другая история..

novyrusich 17 сентября 2018 | 19:16

stebinmaku: В лицо Ким Чен Наму распылили жидкость, которую позже следствие назвало нервно-паралитическим веществом VX.
----------------
Нап самом деле это был Новичок,но в Сингапуре его не знали. А он похож на VX.
вешщество того же класса и состава. Делали его как советский аналог VX.

так что вот так стенбанутая макака.
Кстати, Кеннеди застрелил агент КГБ.
Это надо идиотом быть, чтобы верить, что из СССР выпустили американца, который туда перебежал, а потом в СССР разочаровался.
Его бы просто удавили и в сортире утопили, а не из СССР отпустили.
Стебанутый, назови еще одного американца, которого просто так выпустили из СССР в 50-60 гг.

str12345 17 сентября 2018 | 19:22

rpmcmurphy: sensei54: цирк

osinizatorecha 17 сентября 2018 | 19:04

Госпидя. И этого тоже Путин.

penny 17 сентября 2018 | 19:05

Так вроде ядерно-ракетные дела тоже из россии туда утекли.

suren_112 17 сентября 2018 | 19:16

penny:
Ну теперь и Кеннеди на Путина повесят. А ведь предупреждали его, не лезь в Сирию.

echomazy___etnopamoyka 17 сентября 2018 | 19:06

Пиндосы, кули тянуть: обвиняйте уже Россию/СССР в убийстве Кеннеди и в приходе Гитлера ко власти в Германии. Больше санкций!!!

echomazy___etnopamoyka 17 сентября 2018 | 19:09

echomazy___etnopamoyka: Совсем забыл: холокост тоже русские придумали.

v_bnd 17 сентября 2018 | 19:14

echomazy___etnopamoyka: Портявый, даже ты понимаешь, что с репутацией рашки (ц) поверят даже в "убийство Кеннеди". Презумпция виновности, едрит-мадрид :)
А "в приходе Гитлера ко власти в Германии" - что не так ? Всячески помогали, аль отрицаешь, рашЫст ?

kara 17 сентября 2018 | 19:06

я извиняюсь, а это России зачем?

suren_112 17 сентября 2018 | 19:18

kara:
Вопрос : Почему Путин отравил Скрипалей перед выборами и ЧМ? Почему не после?
Ответ: Потому что Путин злодей, и ему постоянно хочется кого-то убивать. Это физиология, ЧМ здесь не причем.

ivar1964 17 сентября 2018 | 19:08

"Мы в ответе за тех, кого приручили". КНДР - уродливое дитя СССР. Россия идет той же дорогой.

echomazy___etnopamoyka 17 сентября 2018 | 19:11

ivar1964: "...уродливое дитя СССР."------Уродливые дети - это ты и весь местечковый йэховский кагал.

petervladov 17 сентября 2018 | 19:15

ivar1964: КНДР - уродливое дитя СССР. Россия идет той же дорогой.
================
ХАЙЛИ-ЛАЙКИ!

buzukin1905 17 сентября 2018 | 19:08

Ну вконец обнаглели! Оказывается, и так можно! Ну, мля - кто просверлил российский космолет? Никки, колись!

petervladov 17 сентября 2018 | 19:09

Обвиняемыми по делу проходят две женщины из Индонезии и Вьетнама. Никки Хейли также обвинила Россию в нарушении санкционного режима Совбеза ООН против Северной Кореи.
========================================
Дайте там ссанкций. Эти уже фсё.

unprejudiced 17 сентября 2018 | 19:12

Россия за несколько дней просто уничтожила запад с её пропагандой сначала разоблачив ложь бритов про скрипалей, теперь про малайзийский боинг. От бессильной злобы пендосы уже просто в разнос пошли. скоро думаю заявят что это русские динозавров всех поубивали

nikmart001 17 сентября 2018 | 19:16

Маразм крепчает!

socialism 17 сентября 2018 | 19:16

Какой ещё бред на очереди у американских идиотов с русофобской мочой вместо мозгов?

condor00 17 сентября 2018 | 19:19

Никки Хейли против Захаровой (говорят, алкашка).. Вторая, безусловно побеждает. И Никии Хейли это прекрасно понимает, но с этого имеет.

stakanoff 17 сентября 2018 | 19:20

Ухахахахаха! Петров и Васечкин форева!

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