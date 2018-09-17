Компания Amazon расследует деятельность своих сотрудников в Китае. Их подозревают в получении взяток и раскрытии конфиденциальной информации. Об этом пишет The Wall Street Journal. Недавно Amazon стала второй в мире после Apple публичной компанией, которая стоит больше 1-го триллиона долларов. Основатель Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком в истории. Его состояние оценивается в 161 миллиард долларов.