Компания Amazon расследует деятельность своих сотрудников в Китае
Компания Amazon расследует деятельность своих сотрудников в Китае. Их подозревают в получении взяток и раскрытии конфиденциальной информации. Об этом пишет The Wall Street Journal. Недавно Amazon стала второй в мире после Apple публичной компанией, которая стоит больше 1-го триллиона долларов. Основатель Amazon Джефф Безос является самым богатым человеком в истории. Его состояние оценивается в 161 миллиард долларов.
Комментарии2
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compare 17 сентября 2018 | 18:39
может,какой-нибудь человек,усмехнется,прочитав о "самом богатом в истории"....
ugiazov 17 сентября 2018 | 18:41
Богат почти как Путин.