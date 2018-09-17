Сопредседателя «Другой России» Александра Аверина будут судить по делу о контрабанде оружия
Сопредседателя «Другой России» Александра Аверина будут судить по делу о контрабанде оружия. Заседание начнется завтра в Матвеево-Курганском районном суде Ростовской области, — передает «Интерфакс». В апреле Аверин был задержан российскими пограничниками при переходе границы с Украиной. У него был обнаружен пистолет Макарова. По сообщениям ряда российских и украинских СМИ, соратник писателя Эдуарда Лимонова ранее участвовал в боевых действиях в Донбассе против украинских войск.
Комментарии1
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igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 18:50
Интересненькое дело- страна, которая сама только и занимается, что контрабандой оружия , сама судит своих за ту же самую контрабанду!