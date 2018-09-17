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18:30, 17 сентября 2018

Ситуация в Приморье показала, что на выборах в России есть реальная конкуренция, — заявила Валентина Матвиенко

Ситуация в Приморье показала, что на выборах в России есть реальная конкуренция, — заявила Валентина Матвиенко. По ее словам, теперь очень важно подтвердить на фактах победу того кандидата, который реально набрал больше голосов, — передает ТАСС.

Во втором туре губернаторских выборов при подсчете почти 98% бюллетеней лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с разрывом в 3%, а когда подсчитали 99% бюллетеней, то вперед вышел «единоросс» и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Его лично поддержал президент Владимир Путин перед вторым туром. В КПРФ заявили о массовых фальсификациях. Как сообщил на митинге Андрей Ищенко, партия подала первые иски. В знак протеста Ищенко объявил голодовку, но уже ее прекратил. Коммунист подтвердил это «Радио Свобода».

Комментарии

21

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boooben 17 сентября 2018 | 18:35

Да уж, конкуренция между сортами дерьма.
Вам кто милее - путинисты или сталинисты?

igorrrpadlowitchs 17 сентября 2018 | 18:47

boooben: иш, как карга комсомольская всё перевернула- фальсификацию представила конкурентной борьбой!

morganafata 17 сентября 2018 | 19:03

igorrrpadlowitchs: Откуда ей знать, что такое выборы? Ее и губернатором ни разу не избирали, не говоря о сенаторе. "Город устал!" Страна от нее устала.

rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 18:48

Ситуация в Приморье показала, что на выборах в России есть реальная конкуренция, — заявила Валентина Матвиенко...

Если у В.Матвиенко, членов "Единой России" и В.Путина есть хотя бы капля веры в будущее России, то они должны признать победу коммуниста Андрюхи Ищенко в Приморье. А самозванца А.Тарасенко - исключите с позором из партии.

antiboh 17 сентября 2018 | 18:56

rpmcmurphy: Какой самозванец?его же сам назначил..Ай-ай ,патрик..))

andy66 17 сентября 2018 | 18:58

в демагогии это называется "подмена тезиса"

Предъявляются претензии к тому что по приказу Кремля за одну ночь переписали протоколы голосования, а она нам рассказывает про конкуренцию. Они реально население страны держат за клинических идиотов?

sirwalterscott 17 сентября 2018 | 18:36

Валя пол-стакана всегда за чистоту помыслов и многогранность характера!

sagen 17 сентября 2018 | 18:37

Жаба и гадюка устроили соревнование.
Кто из них милей Путину.

eduard53 17 сентября 2018 | 18:38

Принципиальность матвиенок - "это что-то особенного!"
Регулярно тыря эшелоны с хлебом, чего б не кинуть нищим пару зёрнышек?

perectukin 17 сентября 2018 | 19:01

eduard53:
Не мелочитесь.
Какие-такие эшелоны ?
Эта продажная тварь, проститутка и алкашка - и не знает что такое эшелон, просто подмахивала Собчаку и Путину в совместных пьянках, за что получила бабло , это она любит.

tks 17 сентября 2018 | 18:39

Ага. Конкуренция. Конечно, есть: между путорасом и комунякой. Славная такая конкуренция.

ugiazov 17 сентября 2018 | 18:39

Конкуренция блатных с примесью уголовщины.

ss2020 17 сентября 2018 | 18:43

валюха как всегда деградирует!))) смачный пук в лужу! сплошные перлы у этих лилипутов!)

virgenu 17 сентября 2018 | 18:44

Очередное лицемерие! Какая может быть конкуренция при наличии фильтров и бесстыдного использования административного ресурса. Электоральное поле вытоптано до пыли, избирателю предстоит выбор между партией жуликов и воров и партией обанкротившихся лузеров, превратившей Россию в помойку и пугало в мире.

kryimzdick 17 сентября 2018 | 18:47

Ну этой старухе хоть кончай в глаза - все божья роса

(комментарий скрыт)

nns33 17 сентября 2018 | 18:49

Теперь это бессовестное действие называется реальной конкуренцией? Век бы не додумалась до такого определения.Вот и Валентина Ивановна учится "отливать в граните".

parasuk_ 17 сентября 2018 | 18:51

Везде конкуренция. Вождь гнилого яблока тоже честно выборы ксюше собчак проиграл :)

slawa1940 17 сентября 2018 | 18:51

А Вам кто "проиграл"?

nikolaitschi 17 сентября 2018 | 18:56

Ситуация в Приморье показывает, что все происходящее похоже больше на организацию госпереворота, путем захвата власти в отдаленном регионе, а не на конкурентную борьбу..

neyexo 17 сентября 2018 | 18:59

На самой окраине, поближе бы ее к центру, если она есть

krysodav3 17 сентября 2018 | 19:02

Ну так что коммуняки, съели!!)) Вот так яшкаться с путиноидами! Хлебайте!
А матвиенко башковитая , слово "конкуренция" знает!)

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