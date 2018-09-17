Ситуация в Приморье показала, что на выборах в России есть реальная конкуренция, — заявила Валентина Матвиенко. По ее словам, теперь очень важно подтвердить на фактах победу того кандидата, который реально набрал больше голосов, — передает ТАСС.

Во втором туре губернаторских выборов при подсчете почти 98% бюллетеней лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с разрывом в 3%, а когда подсчитали 99% бюллетеней, то вперед вышел «единоросс» и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Его лично поддержал президент Владимир Путин перед вторым туром. В КПРФ заявили о массовых фальсификациях. Как сообщил на митинге Андрей Ищенко, партия подала первые иски. В знак протеста Ищенко объявил голодовку, но уже ее прекратил. Коммунист подтвердил это «Радио Свобода».