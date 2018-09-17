Новый альбом Пола Маккартни возглавил хит-парад журнала «Билборд». Это официальный музыкальный чарт США. За первую неделю он разошелся тиражом более 150 тысяч экземпляров. Что касается Великобритании, то там альбом Маккартни занял третье место.

Перед выходом альбома, Маккартни презентовал несколько песен, одной из которых стала «I don't know». Мнения аудитории по поводу нового альбома Пола Маккартни разделились, — напоминает обозреватель «Эха Москвы» Владимир Ильинский.

Альбом стал 17-м в сольной карьере Маккартни.