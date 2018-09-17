Российская теннисистка Шарапова досрочно завершила сезон

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение досрочно завершить сезон. Об этом в своем Twitter сообщил журналист издания New York Times Бен Ротенберг. Ранее сообщалось, что спортсменка выступит на турнире «ВТБ Кубок Кремля» и St. Petersburg Ladies Trophy, — напоминает ТАСС. «Мария Шарапова завершает сезон 2018 года, — написал журналист. — Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене». В 2018 году Шарапова приняла участие в 11 турнирах, в том числе в четырех турнирах серии Большого шлема. Лучшим результатом россиянки в текущем сезоне стал выход в полуфинал турниров в Шеньчжене и Риме. На Открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до третьего круга, на Открытом чемпионате Франции — до четвертьфинала, на Уимблдоне Шарапова вылетела в первом круге, на Открытом чемпионате США, который стал для нее последним турниром в 2018 году, — в четвертом раунде.