Представители российского анти-допингового агентства не поедут на заседание Исполкома WADA
Представители российского антидопингового агентства не поедут на заседание Исполкома WADA, на котором будет рассмотрен вопрос о восстановлении РУСАДА.
Вердикт Исполкома будет зависеть совсем от других факторов. Это будет закрытое заседание, на которое представители РУСАДА не вызваны. Никаких пояснений от них не ждут. Об этом рассказала в интервью ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Все необходимые документы WADA уже получила. Определяющим может стать письмо министра спорта России Павла Колобкова, в котором он принимает компромисс WADA. Россия обязуется признать выводы комиссии МОК Самуэля Шмида, в которых отсутствует определение «государственная система поддержки допинга», а говорится об участии в нелегальных схемах отдельных чиновников Минспорта. Кроме того, российская сторона обещала предоставить доступ к пробам и документам московской антидопинговой лаборатории для независимого эксперта утвержденного WADA и Следственным комитетом. Накануне получения письма комитет по соответствию кодексу составил проект отрицательного заключения, но после того, как оно оказалось в распоряжении членов комитета, Исполкому было рекомендовано восстановить РУСАДА в правах. Это вызвало резко негативную реакцию в западных странах, а один из членов комитета канадская лыжница Бэкки Скотт в знак протеста сняла с себя полномочия.
Заседание Исполкома WADA пройдет 20 сентября на Сейшельских островах.
Комментарии8
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opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 18:31
Вот это и есть достижения воровской власти РФ? Скоро вообще не будут пускать наших спортсменов на международные соревнования!
mbh_vor__n1 17 сентября 2018 | 18:39
Да и нех там делать. Кладём с прибором!
splin2 17 сентября 2018 | 18:53
mbh_vor__n1: Говорится об отдельных чиновников Минспорта.И об особом чиноврике - Мутко.
eniro 17 сентября 2018 | 18:36
Наказали. Ни Сейшел, ни командировочных... Эх, жизнь...
parasuk_ 17 сентября 2018 | 18:40
А отдельные чиновники это родченко, которому, по идее, д.б. предъявлены обвинения :)
ugiazov 17 сентября 2018 | 18:44
Именно участие государства в допинговых махинациях основа обвинения.
andre_klimov 17 сентября 2018 | 18:57
ugiazov:
Участие государственных чиновников, не подвергшихся судебному преследованию и не понесших адекватного наказания - это и есть участие государства. :)
А самое главное - просто российская мельдониевая банда сдалась. Доступ к базам и пробам - то, против чего они раньше стояли насмерть - по-меньшей мере обещан.
perectukin 17 сентября 2018 | 18:50
А почему бы не съездить на Сейшелы - пляж, океан , хороший загар.
Но за свой счет.
Так то их туда никто не пустит.