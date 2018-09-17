Представители российского анти-допингового агентства не поедут на заседание Исполкома WADA

Представители российского антидопингового агентства не поедут на заседание Исполкома WADA, на котором будет рассмотрен вопрос о восстановлении РУСАДА.

Вердикт Исполкома будет зависеть совсем от других факторов. Это будет закрытое заседание, на которое представители РУСАДА не вызваны. Никаких пояснений от них не ждут. Об этом рассказала в интервью ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Все необходимые документы WADA уже получила. Определяющим может стать письмо министра спорта России Павла Колобкова, в котором он принимает компромисс WADA. Россия обязуется признать выводы комиссии МОК Самуэля Шмида, в которых отсутствует определение «государственная система поддержки допинга», а говорится об участии в нелегальных схемах отдельных чиновников Минспорта. Кроме того, российская сторона обещала предоставить доступ к пробам и документам московской антидопинговой лаборатории для независимого эксперта утвержденного WADA и Следственным комитетом. Накануне получения письма комитет по соответствию кодексу составил проект отрицательного заключения, но после того, как оно оказалось в распоряжении членов комитета, Исполкому было рекомендовано восстановить РУСАДА в правах. Это вызвало резко негативную реакцию в западных странах, а один из членов комитета канадская лыжница Бэкки Скотт в знак протеста сняла с себя полномочия.

Заседание Исполкома WADA пройдет 20 сентября на Сейшельских островах.