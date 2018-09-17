Правительство ФРГ выразило свою обеспокоенность состоянием здоровья Петра Верзилова

Правительство ФРГ выразило свою обеспокоенность состоянием здоровья основателя группы Pussy Riot Петра Верзилова, который накануне был доставлен в Берлин на лечение.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Мартина Фитц подтвердила сегодня на пресс-конференции, что администрация канцлера и германский МИД обладали информацией о деле Петра Верзилова и следили за развитием ситуации. Как ранее сообщили немецкие СМИ, глава организации Cinema for Peace Яка Бизилж организовал срочную транспортировку Петра в Германию по просьбе его родных. Для этого Бизилж зафрахтовал специально оборудованный медицинский самолет.

Представительница МИД ФРГ подчеркнула, что германское правительство следило за ситуацией и искренне обеспокоено состоянием здоровья Верзилова. Спикер германского дипведомства выразила надежду, что вскоре основателю группы Pussy Riot станет лучше и он сможет окончательно поправиться.

Сведений о том, обсуждался ли случай с Петром Верзиловым во время встречи министров иностранных дел ФРГ и России в прошедшую пятницу в Берлине, представительница МИД не дала. Однако она подчеркнула, что при подобных двусторонних переговорах тема прав человека всегда занимает важное место.

Во вторник врачи университетской больницы «Шарите» собираются проинформировать общественность о состоянии здоровья Верзилова, который был доставлен в Берлин поздно вечером в субботу. В «Шарите» российского активиста курирует один из лучших специалистов по отравлениям.

Вместе с Петром Верзиловым в Берлине находятся его мать Елена и коллега Вероника Никульшина. Они надеются, что немецкие врачи смогут установить причину внезапного ухудшения его состояния.