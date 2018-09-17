Правительство ФРГ выразило свою обеспокоенность состоянием здоровья Петра Верзилова
Правительство ФРГ выразило свою обеспокоенность состоянием здоровья основателя группы Pussy Riot Петра Верзилова, который накануне был доставлен в Берлин на лечение.
Официальный представитель кабинета министров ФРГ Мартина Фитц подтвердила сегодня на пресс-конференции, что администрация канцлера и германский МИД обладали информацией о деле Петра Верзилова и следили за развитием ситуации. Как ранее сообщили немецкие СМИ, глава организации Cinema for Peace Яка Бизилж организовал срочную транспортировку Петра в Германию по просьбе его родных. Для этого Бизилж зафрахтовал специально оборудованный медицинский самолет.
Представительница МИД ФРГ подчеркнула, что германское правительство следило за ситуацией и искренне обеспокоено состоянием здоровья Верзилова. Спикер германского дипведомства выразила надежду, что вскоре основателю группы Pussy Riot станет лучше и он сможет окончательно поправиться.
Сведений о том, обсуждался ли случай с Петром Верзиловым во время встречи министров иностранных дел ФРГ и России в прошедшую пятницу в Берлине, представительница МИД не дала. Однако она подчеркнула, что при подобных двусторонних переговорах тема прав человека всегда занимает важное место.
Во вторник врачи университетской больницы «Шарите» собираются проинформировать общественность о состоянии здоровья Верзилова, который был доставлен в Берлин поздно вечером в субботу. В «Шарите» российского активиста курирует один из лучших специалистов по отравлениям.
Вместе с Петром Верзиловым в Берлине находятся его мать Елена и коллега Вероника Никульшина. Они надеются, что немецкие врачи смогут установить причину внезапного ухудшения его состояния.
Комментарии2
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fresh_breeze 17 сентября 2018 | 18:33
"Официальный представитель кабинета министров ФРГ Мартина Фитц подтвердила сегодня на пресс-конференции, что администрация канцлера и германский МИД обладали информацией о деле Петра Верзилова и следили за развитием ситуации. "
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Теперь хотя бы понятно, кто стоит за этим вертепом.
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"Сведений о том, обсуждался ли случай с Петром Верзиловым во время встречи министров иностранных дел ФРГ и России в прошедшую пятницу в Берлине, представительница МИД не дала. Однако она подчеркнула, что при подобных двусторонних переговорах тема прав человека всегда занимает важное место."
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Переживать за здоровье другого человека бесспорно похвально.
Только при чём здесь МИД?
За девочку Лизу два года назад германский МИД так не хлопотал, хотя, в отличие от Верзилова, она гражданка ФРГ. Полтора года понадобилось, чтобы дело переквалифицировалось так, будто тринадцатилетняя Лиза (пардон) сама дала двадцатичетырёхлетнему немцу турецкого происхождения, получившему за соблазнение несовершеннолетней условный срок.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 18:45
Во вторник врачи университетской больницы «Шарите» собираются проинформировать общественность о состоянии здоровья Верзилова..
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Какую общественность-то ? Кому кроме всяческой пидарисни интересно знать о состоянии всякого говна ?..