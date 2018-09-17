Главный редактор портала Properm.ru Владислав Аскариди оштрафован за сопротивление полицейским

Он освещал протестную акцию в прошлое воскресенье и в течение недели был дважды задержан.

Протестная акция, в ходе которой журналиста задержали первый раз, была посвящена пенсионной реформе. Мероприятие не удалось согласовать, организаторов задержали накануне, а 9 сентября в полицейский автобус пришлось проследовать Владиславу Аскариди. Он был на редакционном задании и снимал происходящее на свой мобильный, рассказал издатель портала Properm.ru Алексей Чистяков.

Коллеги Аскариди успели запустить сбор подписей в его поддержку, направили жалобу местным силовикам. Поддержать задержанного решили и в Союзе журналистов России. Тем временем главреда интернет-издания доставили в суд Ленинского района Перми.

На заседании прозвучали показания полицейских. Из рапорта следует, что Аскариди стоял на проезжей части и мешал движению транспорта, позже был замечен среди участников шествия по улицам города, на требования стражей порядка не реагировал. В суде прозвучали показания кондуктора автобусы, который из-за митингующих потерял минут 15, а пассажиры внутри начали возмущаться. В свою очередь, водители призвали суд привлечь виновников к ответственности.

Допросив самого Аскариди, который не признал вину, суд все же встал на сторону полиции. Журналисту грозило до 15 суток ареста за неповиновение, но в итоге он был оштрафован на 1 тысячу рублей.

Журналист будет обжаловать штраф.