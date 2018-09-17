Российские чиновники целыми командами мигрируют с одной должности на другую при распределении госконтрактов
Российские чиновники целыми командами мигрируют с одной должности на другую при распределении госконтрактов, не забывая земляков и бывших коллег.
«Новая газета» проанализировала, где и с кем работали около 60 тысяч госслужащих. В частности, в поле зрения издания попал один из высокопоставленных чиновников Москвы.
Комментарии7
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viktorova 17 сентября 2018 | 18:20
Есть такая профессия - родину расхищать...
meteor1908 17 сентября 2018 | 18:24
У меня сейчас на огороде колорадские жуки мигрируют с каждой доеденной картофелины на новую (кое-де остались повреждённые клубни поле уборки урожая).
y3emen1 17 сентября 2018 | 18:38
meteor1908: жуки едят только картоху, а эти мигранты всеядные, как плесень
perectukin 17 сентября 2018 | 18:38
Куда корыто - туда и свиньи.
Все продано и куплено до вас.
Где бы не работать - лишь бы не работать.
ugiazov 17 сентября 2018 | 18:48
Какая огромная свора сидит на нашей шее.
mariupol1953 17 сентября 2018 | 18:54
Обратите внимание,что творится в Газпроме,Роснефти и других крупных богатых госкомпаниях...все свои-родные и близкие,чужака на выстрел не подпустят.А если кто работящий случайно затесался,так все усилия на удаление "инородного тела".Что творится в стране?Торгаши из Москвы всё подминают под себя,имея немеряное "бабло",собранное со всех регионов России.Поэтому и жируют,тратя огромные средства на плитку для тротуаров,станции метро,дорожные развязки,снос вполне пригодного жилья,в то время,когда тысячи семей живут в развалюхах.Как то так.И кто восстановит справедливость??Кто???
virgenu 17 сентября 2018 | 18:59
Банальное мафиозное государство под руководством главы мафии. То же попрание законов, подкуп чиновников, разворовывание бюджета, убийства непокорных и конкурентов. Фундамент власти ложь и мошенничество. Немудрено, что жизненный уровень граждан богатейшей страны находится на 42-м месте, рядом с Мозамбиком и Камбоджей, а по уровню коррупции на предпоследнем месте из 65-ти цивилизованных стран.