Российские чиновники целыми командами мигрируют с одной должности на другую при распределении госконтрактов, не забывая земляков и бывших коллег.

«Новая газета» проанализировала, где и с кем работали около 60 тысяч госслужащих. В частности, в поле зрения издания попал один из высокопоставленных чиновников Москвы.