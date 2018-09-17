Известный бизнесмен и криминальный авторитет Бадри Шенгелия убит под Петербургом

Ранее он давал показания против так называемого ночного губернатора Барсукова (Кумарина), а также против высокопоставленных сотрудников следственного комитета.

Примерно в половине второго неизвестные расстреляли мерседес предпринимателя Бадри Шенгелия. Минимум шесть выстрелов из автоматического оружия, сообщают правоохранители. Машина съехала в кювет на 21 километре Новоприозерского шоссе. Шенгелия скончался на месте. В анонимных телеграм-каналах пишут, что огонь вели из белого мерседеса с финскими номерами, однако пока эту информацию официально не подтверждают. Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование будут вести лучшие специалисты, сообщили в Следственном комитете.

Бадри Шенгелия был известен тем, что он придумал схему рейдерского захвата имущества, благодаря которой завладел многими помещениями, он отсидел несколько лет в тюрьме. Также он дал показания против, пожалуй, самого известного петербургского криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), с которым в прошлом работал. Он рассказал о том, как Кумарин давал указания убивать разных людей. Кроме того, Шенгелия свидетельствовал против полковника Следственного комитета Михаила Максименко, которого обвиняют в получении особо крупных взяток. Впрочем, строить предположения о том, кто заказал убийство Шенгелии, пока рано, считает замдиректора Агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. По его мнению, за этим точно не стоит Барсуков (Кумарин).

Отметим, по последним данным, предположительно предпринимателя убили из автомата Калашникова, причем выстрелом мужчине снесли половину головы.

Бадри Шенгелии было 53 года.