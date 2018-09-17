Известный бизнесмен и криминальный авторитет Бадри Шенгелия убит под Петербургом
Ранее он давал показания против так называемого ночного губернатора Барсукова (Кумарина), а также против высокопоставленных сотрудников следственного комитета.
Примерно в половине второго неизвестные расстреляли мерседес предпринимателя Бадри Шенгелия. Минимум шесть выстрелов из автоматического оружия, сообщают правоохранители. Машина съехала в кювет на 21 километре Новоприозерского шоссе. Шенгелия скончался на месте. В анонимных телеграм-каналах пишут, что огонь вели из белого мерседеса с финскими номерами, однако пока эту информацию официально не подтверждают. Правоохранители возбудили уголовное дело, расследование будут вести лучшие специалисты, сообщили в Следственном комитете.
Бадри Шенгелия был известен тем, что он придумал схему рейдерского захвата имущества, благодаря которой завладел многими помещениями, он отсидел несколько лет в тюрьме. Также он дал показания против, пожалуй, самого известного петербургского криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина), с которым в прошлом работал. Он рассказал о том, как Кумарин давал указания убивать разных людей. Кроме того, Шенгелия свидетельствовал против полковника Следственного комитета Михаила Максименко, которого обвиняют в получении особо крупных взяток. Впрочем, строить предположения о том, кто заказал убийство Шенгелии, пока рано, считает замдиректора Агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. По его мнению, за этим точно не стоит Барсуков (Кумарин).
Отметим, по последним данным, предположительно предпринимателя убили из автомата Калашникова, причем выстрелом мужчине снесли половину головы.
Бадри Шенгелии было 53 года.
Комментарии7
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pro_hanov 17 сентября 2018 | 18:31
«выстрелом мужчине снесли половину головы»
Спасибо нашему Великому Нацлидеру, что сейчас не проклятые девяностые. Стабильность и порядок налицо.
mariupol1953 17 сентября 2018 | 18:43
Очередное подтверждение,что власть в России в руках криминалитета бесчинствующего на просторах страны.Гарант Конституции и порядка в стране ...ауууу!!!! Али вы в доле???
srk2658lu 17 сентября 2018 | 18:56
Заказали.
Как в кино про лихие 90-е на НТВ.
virgenu 17 сентября 2018 | 19:06
Закономерная свара мафиозных образований. Под крылышком власти буйно расцвела криминальная поросль. Никакой русофобии, просто бизнес по понятиям.
virgenu 17 сентября 2018 | 19:09
Обыкновенная разборка мафиозных образований. Под крылышком власти буйным цветом расцвела криминальная поросль.
virgenu 17 сентября 2018 | 19:11
Обыкновенная разборка мафиозных образований. Под крылышком власти пышным цветом разрослась криминальная поросль.
virgenu 17 сентября 2018 | 19:14
Обыкновенная разборка мафизионных образований. Под крылышком власти разрослась криминальная поросль, появилось параллельное правительство для которых нет законов, а есть понятия.