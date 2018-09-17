Наталья Поклонская в этот четверг лишится поста главы комиссии по контролю за доходами депутатов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в этот четверг лишится поста главы комиссии по контролю за доходами депутатов. Саму структуру решено объединить с комиссией по этике, и на пост ее руководителя рекомендовали уже другого члена фракции «Единой России».
Президиум фракции «единоросов» решил, что объединенную комиссию по доходам, этике и мандатам должен возглавить Отари Аршба. До этого он руководил комиссией по этике, и, в частности, прошлой весной разбирал обвинения в домогательствах против депутата Леонида Слуцкого. Тогда Аршба и его коллеги никаких нарушений в поведении парламентария не нашли. Как сказал сегодня журналистам руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, кандидатуру Натальи Поклонской тоже обсуждали. Оба претендента ответили на вопросы, но Аршба получил большую поддержку в ходе тайного голосования.
Разговоры о том, что Поклонскую накажет ее же партия за выступление против проекта пенсионной реформы, ходили еще с середины лета, когда документ прошел первое чтение. В руководстве «Единой России» даже предлагали ей подумать о выходе из фракции. Правда, санкции, по словам источника «Интерфакса», должны были последовать совершенно другие: бывшего прокурора Крыма, единственную из «единоросов», кто выступил против повышения пенсионного возраста, якобы должны лишить поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Правда, пока что именно его она и сохраняет. Сама Поклонская еще на прошлой неделе дала понять, что считает предложение объединить две комиссии как раз тем самым, ожидаемым, наказанием. Просто все проводят буднично, под предлогом оптимизации. И пожелала новой структуре так же эффективно рассматривать жалобы на пьяных дебоширов из числа депутатов, а также их многомиллиардные активы за рубежом.
В конце июля коллеги Поклонской в комиссии по контролю за депутатскими доходами соврали очередное заседание. Оно не состоялось из-за кворума: не пришли «единоросы» и члены ЛДПР.
Комментарии11
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novichok_ 17 сентября 2018 | 18:16
Поклонская оказалась слишком порядочной для этой должности...
johio 17 сентября 2018 | 18:18
novichok_: оппозиционэрка мля...
tv_victim 17 сентября 2018 | 18:17
Все равно за все время ничего не проконтролировала.
viktorova 17 сентября 2018 | 18:19
//В конце июля коллеги Поклонской в комиссии по контролю за депутатскими доходами соврали очередное заседание. //
Опечатка посланая свыше. Самим Николаем вторым...
archibald_dandy_esquire 17 сентября 2018 | 18:19
" Тогда Аршба и его коллеги никаких нарушений в поведении парламентария не нашли. "
ну, теперь за деятельность "объединенной комиссии по доходам, этике и мандатам депутанок и депутанов" можно быть спокойным - Аршба ничего дискредитирующего не найдёт
shalunok 17 сентября 2018 | 18:24
Простили мракобесие, шизофрению и скудоумие... но своеволия простить не нельзя - это подрыв устоев.
srk2658lu 17 сентября 2018 | 18:25
Убирают Наталью, уж больно она непредсказуемая.
Не то, что Аршба..
kasperyan 17 сентября 2018 | 18:28
В конце июля коллеги Поклонской в комиссии по контролю за депутатскими доходами СОВРАЛИ очередное заседание.
Интересная опечатка, однако. На эхе частенько такое попадается...
ed10075 17 сентября 2018 | 18:30
Возня скарабеев в навозной жиже.
abuvgrobu 17 сентября 2018 | 18:35
"Ну да ладно, это все полет моей фантазии, не более. Был и еще один «патриот» который буквально впился в Поклонскую, требуя от нее отказа от дальнейших расследований «заграничных инвестиций» российских нардепов. Некто Отари Аршба. Слышали о нем? Лично я – нет. Но обратимся к Википедии. Аршба - российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы РФ четырёх созывов подряд, в прошлом - бизнесмен, топ-менеджер. Долларовый мультимиллионер. Ветеран спецслужб, полковник ФСБ в отставке, эксперт в сфере безопасности и урегулирования конфликтов, интеграции соотечественников в Российской Федерации. Идеальный портрет российского патриота нового времени – долларовый мультимиллионер, ветеран ФСБ. Чем же ему могла не понравится деятельность Поклонской? Есть один маленький нюанс. Оказывается, Аршба имеет два земельных участка, несколько квартир и домов на территории Грузии, страны, которая еще в далеком 1992 году начала свой тернистый путь в НАТО. Нет, разумеется, Отари Аршба поклялся перед коллегами и журналистами что именно на территории его объектов недвижимости, расположенных в Грузии, подразделения НАТО квотироваться не будут. И на этом спасибо. Кстати, именно Аршба возглавит комиссию по этике, которая включит в себя комиссию по доходам. Человек, имеющий имущество за рубежом, будет проверять своих коллег, на предмет наличия имущества и бизнеса за рубежом. Анекдот, не иначе."
murad_manapov 17 сентября 2018 | 19:14
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