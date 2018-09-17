Депутат Госдумы Наталья Поклонская в этот четверг лишится поста главы комиссии по контролю за доходами депутатов. Саму структуру решено объединить с комиссией по этике, и на пост ее руководителя рекомендовали уже другого члена фракции «Единой России».

Президиум фракции «единоросов» решил, что объединенную комиссию по доходам, этике и мандатам должен возглавить Отари Аршба. До этого он руководил комиссией по этике, и, в частности, прошлой весной разбирал обвинения в домогательствах против депутата Леонида Слуцкого. Тогда Аршба и его коллеги никаких нарушений в поведении парламентария не нашли. Как сказал сегодня журналистам руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, кандидатуру Натальи Поклонской тоже обсуждали. Оба претендента ответили на вопросы, но Аршба получил большую поддержку в ходе тайного голосования.

Разговоры о том, что Поклонскую накажет ее же партия за выступление против проекта пенсионной реформы, ходили еще с середины лета, когда документ прошел первое чтение. В руководстве «Единой России» даже предлагали ей подумать о выходе из фракции. Правда, санкции, по словам источника «Интерфакса», должны были последовать совершенно другие: бывшего прокурора Крыма, единственную из «единоросов», кто выступил против повышения пенсионного возраста, якобы должны лишить поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Правда, пока что именно его она и сохраняет. Сама Поклонская еще на прошлой неделе дала понять, что считает предложение объединить две комиссии как раз тем самым, ожидаемым, наказанием. Просто все проводят буднично, под предлогом оптимизации. И пожелала новой структуре так же эффективно рассматривать жалобы на пьяных дебоширов из числа депутатов, а также их многомиллиардные активы за рубежом.

В конце июля коллеги Поклонской в комиссии по контролю за депутатскими доходами соврали очередное заседание. Оно не состоялось из-за кворума: не пришли «единоросы» и члены ЛДПР.