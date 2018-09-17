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18:12, 17 сентября 2018

Наталья Поклонская в этот четверг лишится поста главы комиссии по контролю за доходами депутатов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в этот четверг лишится поста главы комиссии по контролю за доходами депутатов. Саму структуру решено объединить с комиссией по этике, и на пост ее руководителя рекомендовали уже другого члена фракции «Единой России».

Президиум фракции «единоросов» решил, что объединенную комиссию по доходам, этике и мандатам должен возглавить Отари Аршба. До этого он руководил комиссией по этике, и, в частности, прошлой весной разбирал обвинения в домогательствах против депутата Леонида Слуцкого. Тогда Аршба и его коллеги никаких нарушений в поведении парламентария не нашли. Как сказал сегодня журналистам руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, кандидатуру Натальи Поклонской тоже обсуждали. Оба претендента ответили на вопросы, но Аршба получил большую поддержку в ходе тайного голосования.

Разговоры о том, что Поклонскую накажет ее же партия за выступление против проекта пенсионной реформы, ходили еще с середины лета, когда документ прошел первое чтение. В руководстве «Единой России» даже предлагали ей подумать о выходе из фракции. Правда, санкции, по словам источника «Интерфакса», должны были последовать совершенно другие: бывшего прокурора Крыма, единственную из «единоросов», кто выступил против повышения пенсионного возраста, якобы должны лишить поста зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции. Правда, пока что именно его она и сохраняет. Сама Поклонская еще на прошлой неделе дала понять, что считает предложение объединить две комиссии как раз тем самым, ожидаемым, наказанием. Просто все проводят буднично, под предлогом оптимизации. И пожелала новой структуре так же эффективно рассматривать жалобы на пьяных дебоширов из числа депутатов, а также их многомиллиардные активы за рубежом.

В конце июля коллеги Поклонской в комиссии по контролю за депутатскими доходами соврали очередное заседание. Оно не состоялось из-за кворума: не пришли «единоросы» и члены ЛДПР.

Комментарии

11

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novichok_ 17 сентября 2018 | 18:16

Поклонская оказалась слишком порядочной для этой должности...

johio 17 сентября 2018 | 18:18

novichok_: оппозиционэрка мля...

tv_victim 17 сентября 2018 | 18:17

Все равно за все время ничего не проконтролировала.

viktorova 17 сентября 2018 | 18:19

//В конце июля коллеги Поклонской в комиссии по контролю за депутатскими доходами соврали очередное заседание. //

Опечатка посланая свыше. Самим Николаем вторым...

archibald_dandy_esquire 17 сентября 2018 | 18:19

" Тогда Аршба и его коллеги никаких нарушений в поведении парламентария не нашли. "

ну, теперь за деятельность "объединенной комиссии по доходам, этике и мандатам депутанок и депутанов" можно быть спокойным - Аршба ничего дискредитирующего не найдёт

shalunok 17 сентября 2018 | 18:24

Простили мракобесие, шизофрению и скудоумие... но своеволия простить не нельзя - это подрыв устоев.

srk2658lu 17 сентября 2018 | 18:25

Убирают Наталью, уж больно она непредсказуемая.
Не то, что Аршба..

kasperyan 17 сентября 2018 | 18:28

В конце июля коллеги Поклонской в комиссии по контролю за депутатскими доходами СОВРАЛИ очередное заседание.

Интересная опечатка, однако. На эхе частенько такое попадается...

ed10075 17 сентября 2018 | 18:30

Возня скарабеев в навозной жиже.

abuvgrobu 17 сентября 2018 | 18:35

"Ну да ладно, это все полет моей фантазии, не более. Был и еще один «патриот» который буквально впился в Поклонскую, требуя от нее отказа от дальнейших расследований «заграничных инвестиций» российских нардепов. Некто Отари Аршба. Слышали о нем? Лично я – нет. Но обратимся к Википедии. Аршба - российский государственный и политический деятель, депутат Госдумы РФ четырёх созывов подряд, в прошлом - бизнесмен, топ-менеджер. Долларовый мультимиллионер. Ветеран спецслужб, полковник ФСБ в отставке, эксперт в сфере безопасности и урегулирования конфликтов, интеграции соотечественников в Российской Федерации. Идеальный портрет российского патриота нового времени – долларовый мультимиллионер, ветеран ФСБ. Чем же ему могла не понравится деятельность Поклонской? Есть один маленький нюанс. Оказывается, Аршба имеет два земельных участка, несколько квартир и домов на территории Грузии, страны, которая еще в далеком 1992 году начала свой тернистый путь в НАТО. Нет, разумеется, Отари Аршба поклялся перед коллегами и журналистами что именно на территории его объектов недвижимости, расположенных в Грузии, подразделения НАТО квотироваться не будут. И на этом спасибо. Кстати, именно Аршба возглавит комиссию по этике, которая включит в себя комиссию по доходам. Человек, имеющий имущество за рубежом, будет проверять своих коллег, на предмет наличия имущества и бизнеса за рубежом. Анекдот, не иначе."

murad_manapov 17 сентября 2018 | 19:14

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