ЦИК будет проводить проверку по фактам жалоб в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края

Неожиданно завершился второй тур выборов губернатора Приморского края. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, который лидировал после подсчета 95% голосов, проиграл единороссу Андрею Тарасенко. Разница между ними, согласно официальным данным, составила около полутора процента. Выступая в эфире «Эха» Ищенко сказал, что с результатами категорически не согласен.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Владимир Путин должен теперь создать комиссию для рассмотрения вопроса о фальсификации итогов голосования в Приморском крае.

Кстати, результатами выборов не совсем доволен и победивший Андрей Тарасенко. По его данным, коммунисты покупали голоса избирателей.

У организации «Голос» есть много вопросов по тому, как шло голосование во втором туре выборов губернатора Приморского края. Об этом «Эху Москвы» сообщил член совета общественного движения «Голос» Роман Удот. По его мнению, результаты выборов должны быть оспорены и, возможно, переголосованы.

Все жалобы будут тщательно изучены, — обещает в эфире «Эха Москвы» глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, возможность отмены результатов голосования существует. Она отметила, что итоги выборов в Приморье не подведут, пока ЦИК не рассмотрит все жалобы. «Если имеется фактура, надо ее оперативно нам представить. В зависимости от того, что будет представлено, можно и пересчитать бюллетени. Более того, можно будет отменить выборы на конкретных участках или в целом по краю, если основания будут серьезными», — сказала Памфилова. Как подчеркнула глава ЦИК, она «лично заинтересована в том, чтобы итоги были достоверными», и уже затребовала все материалы и жалобы, которые поступили и продолжают поступать в краевую комиссию. «Более того, утром я разговаривала с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и настоятельно просила не тянуть – оперативно представить нам все имеющиеся данные о возможных нарушениях», — уточнила Памфилова. Она отметила, что пока ЦИК «не разберет тщательно все факты, никакого подведения итогов не будет».