Российские военные представили данные, которые, по их мнению, доказывают причастность Украины к гибели Боинга...

Российские военные сегодня представили новые данные, которые, по их мнению, доказывают причастность Украины к гибели малазийского Боинга в Донбассе в 2014 году. Начальник Главного Ракетно-артиллерийского управления Николай Паршин назвал номер ракеты, которая была выпущена по самолету. В свою очередь, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что информация, которая была указана на ракете, была передана голландской стороне.

Министерство обороны России также обвиняет международную следственную группу в фальсификации видеоматериалов. По словам Конашенкова, видео о передвижении российского Бука по территории Украины, это всего лишь анимация. Также было объявлено о существовании аудиозаписи с переговорами украинских военных, которые якобы говорят о возможности сбить еще один малазийский Боинг.

В Киеве назвали «фейком» данные российского Минобороны о причастности Украины к крушению малазийского «Боинга». Такой же позиции придерживаются и в Лондоне. «Грязные фантазии» и «грязный фейк» — так прокомментировал выступление представителей российского Министерства обороны, Секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов. По его словам, это «девятая или десятая версия, которую пытаются навязать мировой общественности российские военные и политики, чтобы спрятать свою причастность к страшному преступлению». На новые данные, обнародованные Минобороны отреагировал и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. В 2014 году, когда произошла катастрофа в небе над Донбассом, он был секретарем СНБО Украины. Председатель парламента сказал, что «российская пропаганда фактически каждую неделю поставляет потоки информационного вранья».

Заявления российской стороны «ложью» назвал и министр обороны Украины Степан Полторак. Он добавил, что Кремль «не отказался от планов подорвать авторитет Украины». Глава ведомства сказал об этом на брифинге по результатам встречи со своим британским коллегой. Там же выступил и министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. По его мнению, это – «новый экземпляр российской пропаганды». За комментарием по поводу данных, обнародованных сегодня Москвой, РИА «Новости» обратились в НАТО. Однако в альянсе пока отказались обсуждать новые сведения по делу о крушении малазийского «Боинга».

Совместная следственная группа тщательно изучит информацию, предоставленную Россией. Как отметили в ССГ, ранее данные, полученные от Минобороны, в ряде случаев имели фактические неточности.

Такая манера поведения характерна для России. При этом веских аргументов нет ни у одной из сторон. Об этом в эфире «Эха» сказал специальный корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин.