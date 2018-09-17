Российские военные представили данные, которые, по их мнению, доказывают причастность Украины к гибели Боинга
Российские военные сегодня представили новые данные, которые, по их мнению, доказывают причастность Украины к гибели малазийского Боинга в Донбассе в 2014 году. Начальник Главного Ракетно-артиллерийского управления Николай Паршин назвал номер ракеты, которая была выпущена по самолету. В свою очередь, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что информация, которая была указана на ракете, была передана голландской стороне.
Министерство обороны России также обвиняет международную следственную группу в фальсификации видеоматериалов. По словам Конашенкова, видео о передвижении российского Бука по территории Украины, это всего лишь анимация. Также было объявлено о существовании аудиозаписи с переговорами украинских военных, которые якобы говорят о возможности сбить еще один малазийский Боинг.
В Киеве назвали «фейком» данные российского Минобороны о причастности Украины к крушению малазийского «Боинга». Такой же позиции придерживаются и в Лондоне. «Грязные фантазии» и «грязный фейк» — так прокомментировал выступление представителей российского Министерства обороны, Секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов. По его словам, это «девятая или десятая версия, которую пытаются навязать мировой общественности российские военные и политики, чтобы спрятать свою причастность к страшному преступлению». На новые данные, обнародованные Минобороны отреагировал и спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий. В 2014 году, когда произошла катастрофа в небе над Донбассом, он был секретарем СНБО Украины. Председатель парламента сказал, что «российская пропаганда фактически каждую неделю поставляет потоки информационного вранья».
Заявления российской стороны «ложью» назвал и министр обороны Украины Степан Полторак. Он добавил, что Кремль «не отказался от планов подорвать авторитет Украины». Глава ведомства сказал об этом на брифинге по результатам встречи со своим британским коллегой. Там же выступил и министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон. По его мнению, это – «новый экземпляр российской пропаганды». За комментарием по поводу данных, обнародованных сегодня Москвой, РИА «Новости» обратились в НАТО. Однако в альянсе пока отказались обсуждать новые сведения по делу о крушении малазийского «Боинга».
Совместная следственная группа тщательно изучит информацию, предоставленную Россией. Как отметили в ССГ, ранее данные, полученные от Минобороны, в ряде случаев имели фактические неточности.
Такая манера поведения характерна для России. При этом веских аргументов нет ни у одной из сторон. Об этом в эфире «Эха» сказал специальный корреспондент «Новой Газеты» Павел Каныгин.
Комментарии71
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unprejudiced 17 сентября 2018 | 18:09
Заголовок неверный. Правильный - Российские военные представили неопровержимые данные, которые однозначно доказывают причастность Украины к гибели Боинга, о чем знали во всем мире на первой минуте как киевская хунта совершила это преступление.
Хохлы, вы зачем самолет сбили, и причем уже не первый гражданский. За что такая ненависть к гражданской авиации?
kindman_a 17 сентября 2018 | 18:10
"...назвал номер ракеты, которая была выпущена по самолету..."
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Это автоматически раз и навсегда снимает с РФ все обвинения. :-)))
unprejudiced 17 сентября 2018 | 18:12
kindman_a: хунта в ответ только представила фальшивые видеоролики якобы российского БУКа, да заявляла что этих самых БУКов у них вообще нет
opiatnovyi63 17 сентября 2018 | 18:17
unprejudiced: Распятого мальчика пусть покажут, да и испанского диспетчера не мешало бы представить публике! Ну и капитана Волошина !
rpmcmurphy 17 сентября 2018 | 18:19
Российские военные представили данные, которые, по их мнению, доказывают причастность Украины к гибели Боинга...
Кролика Сеню, кровавого баптиста пана Турчинова и алкоголическую свинью дона Петро Порошенко-Вальцмана ждёт суд в Гааге.
danko_durka 17 сентября 2018 | 18:26
opiatnovyi63: верно.
haldey 17 сентября 2018 | 18:27
rpmcmurphy: Нахрен Гаага, суд в Киеве их ждет, хотя нет, в Донецке, а далее со всеми остановками, Одесса обзательный пункт сбора)))
danko_durka 17 сентября 2018 | 18:29
haldey: будут возить как попугаев к клетке.
kottigr1 17 сентября 2018 | 18:25
opiatnovyi63: Гора родила мышь..
А в чем состоит информативная часть данных МО РФ.. ? В том что ракеты к "Буку" собираются в Подмосковье и раньше никто не сомневался.. Показать ВОССТАНОВЛЕННУЮ КОПИЮ сборочной документации единственного завода собиравшего ракеты к "Буку", находящегося теперь на территории РФ не сложно.. Это всё равно как рассказать, что автомашина Лада собрана на заводе ВАЗ..
А где акты приема-передачи этих ракет конкретной воинской части ?
От предприятия-изготовителя должен быть акт приемки изделия от СА СССР. Должна быть и учетная карточка на каждую ракету, где отражено всё что с ней происходило..Должна быть автоматизированная система учета боевого оружия в составе МО СССР.. Где всё это у МО РФ ?
Показана запись в журнале, где данные внесены ОТ РУКИ.. Это возможно только на дублирующей основную документации. Если в журнал вносят данные от руки, то обязательно рядом вносят полную расшифровку ссылки на оригинал документа.
Туфта какая-то...
suren_112 17 сентября 2018 | 18:32
kottigr1:
Есть такая бюрократическая процедура...
Опись...прОтокол... сдал-принял… отпечатки пальцев!…
kottigr1 17 сентября 2018 | 18:50
suren_112: Без актов приема-передачи и накладных ценность труда МО РФ = 0.
suren_112 17 сентября 2018 | 18:59
kottigr1:
Последнее место нахождения этого комплекса - Тернопольская область. Все задокументировано. Точка.
kottigr1 17 сентября 2018 | 19:22
suren_112: Такой макулатурой, которую показало МО РФ, можно только сортиры украшать.. Большей ценности они не представляют.
suren_112 17 сентября 2018 | 18:30
opiatnovyi63:
А мне все-же жаль украинскую хунту. Теперь их с дерьмом смешают. Причем и выехать им некуда. Убийцы детей и террористы. Еще и Коломойский переговоры диспетчеров выложит. Я бы лежачих не бил.
nestor199 17 сентября 2018 | 18:32
opiatnovyi63: Капитана Волошина укропы самозастрелили.
suren_112 17 сентября 2018 | 18:53
opiatnovyi63:
Пристрелили бандеровцы твоего капитана Волошина, как врага демократии. Хотел в Россию сбежать, и всю правду Путину рассказать.
suren_112 17 сентября 2018 | 19:02
opiatnovyi63:
После такого железобетонного разоблачения бандеровской хунты, вполне возможно что и распятый мальчик был.
antiboh 17 сентября 2018 | 18:52
Сей генерал раз тридцать называл цифровое значение в документах (усл. -ххххх),а под конец называет другой номер (усл. ууууууу) под которым она наконец обозначена при приёмке.Вопрос: нахрена было зас.рать мозги ,в течении 15 -ти минут про ххххх?
Далее "о перспективе". Ну зачем опять заниматься хренью? При построении линий надо учитывать рельеф дороги,а он не идеален,в отличии от сооружений,построенный "под нивелир" - так что это для зомбоящика сойдёт.
Кстати,эти "специалисты",помнится и взрыв моделировали ,доказывая,что поражение от Бука выглядели бы иначе.(ну тогда и такая теория была,что мол не Бук это) так вот опять сей "опыт" был для идиотов,т.к. модель была в статике,а Боинг за секунду пролетает двести метров.
Очередной обс.р это.
shlevet 17 сентября 2018 | 18:14
kindman_a: //Это автоматически раз и навсегда снимает с РФ все обвинения//
Это снимает обвинения с РФ в такой же степени как и с любой другой страны =)):-)
johio 17 сентября 2018 | 18:16
shlevet: Путин в своем сортире 4 года документы искал......
shlevet 17 сентября 2018 | 18:20
johio: Украина и за 4 года не передала международному расследованию первичные радиолокационные данные
viktorova 17 сентября 2018 | 18:25
johio: не искал - мочил...
zztop1960 17 сентября 2018 | 18:37
johio: В МО РФ вспомнили детство , как в дневнике двойки в пятёрки переделывали
murad_manapov 17 сентября 2018 | 18:45
kindman_a: генерал ведь знал номер ракеты)) своими руками выдавал...
viktorova 17 сентября 2018 | 18:13
«...представили данные, которые, по их мнению, доказывают ...»
Ключевые слова - «по их мнению». Ни один нормальный человек не поверит в эти «доказательства».
Сами себя уговаривают...
avista__ 17 сентября 2018 | 18:25
unprejudiced: на само деле это не так. Аргументы России показывают, что фрагменты ракеты Бук, показанной голландской комиссией в мае, позволяют установить её принадлежность к Украине. То что именно эта ракета поразила Боинг никем не установлено.
unprejudiced 17 сентября 2018 | 18:29
avista__: дак голландская комиссия сказала что этой ракетой киевская хунта уничтожила малайзийский Боинг. Россия только документально это подтвердила
zztop1960 17 сентября 2018 | 18:31
unprejudiced: Международная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения MH17 над Донбассом, отреагировала на данные российского Минобороны, которое представило новые доказательства о причастности к авиакатастрофе украинской стороны. Об этом сообщается в заявлении следователей.
Согласно заявлению, сведения российского Минобороны учтут. При этом отмечается, что у российской стороны запрашивали информацию о частях ракеты в мае 2018 года, но не получили ответа.
"С самого начала расследования до нынешнего дня JIT всегда внимательно анализировала и обрабатывала информацию, полученную от России", — подчеркивается в документе. Также отмечается, что некоторые из уже предоставленных Россией материалов были неточными по нескольким пунктам.
unprejudiced 17 сентября 2018 | 18:38
zztop1960: Пока раслседование не возглавит Россиия и их него не выкинут образование 404 (некогда Украина), ничего путного там не нараследуют. Пендосы будут требовать не обвинять киевскую хунту, потому что те сдадут Обаму как главного организатора. Вообще удивительная вещь, виновника (кровавую киевскую хунту) привлекли для участия в расследовании.
polikarpich 17 сентября 2018 | 18:40
unprejudiced: Не свисти. С первой минуты никто и не сомневался в "авторстве" России. И в России это даже и не отрицали.
Хренова туча "гениальных" версий и переводов стрелок появилась позже, когда опомнились и осознали, что натворили и во что вляпались.
suren_112 17 сентября 2018 | 18:57
polikarpich:
Ты же русский, а любишь демократию и Америку. Не стыдно? Славяне же всегда были непокорные, а тут легли под демократию.
pauel1964 17 сентября 2018 | 18:12
Если бы они сообщили это 25 мая, это был бы удар по злопыхателям едва ли не смертельный. Макнули бы голландцев по самое не хочу. Но почему-то сообщают об этом сейчас. Кто теперь вам поверит, если вы 5 месяцев документы подделывали?
yuriyp 17 сентября 2018 | 18:13
Мне кажется, этот Бук был незаконно ввезен Украиной на территорию США, откуда и был произведен пуск.
Претендую на грант RT, потому что предыдущий претендент миша леонтьев недостаточно убедительно обосновал украинский самолет километрового размера...
suren_112 17 сентября 2018 | 18:38
yuriyp:
Все было не так. В 1984 году Бук под данным номером прибыл в Тернопольскую область. На этом его перемещения не прослеживаются. Но было так. Бук этот был продан Сомали, а Сомали продало этот Бук Донбассу. Есть неопровержимые этому доказательства. В приобретении этой системы участвовал донбасский боевик, взявший впоследствии погоняло Сомали. Это единственная и самая правдоподобная версия, как этот именно Бук их Тернопольской области попал на Донбасс. Не могли же сепаратисты этот Бук отжать у украинских бойцов.
piterjanis 17 сентября 2018 | 18:14
Хана укрофашистам.
ihtamnet 17 сентября 2018 | 18:14
Шо, опять?!!!!
parasuk_ 17 сентября 2018 | 18:15
А на украинде заметно нервничают. Мобилизовали всех порохоботов и даже российских либерашек. Это хоть и косвенное, но доказательство вины порашкиной орды.
kryimzdick 17 сентября 2018 | 18:16
Тупо, по-армейски, как обычно.
suren_112 17 сентября 2018 | 18:41
kryimzdick:
И главное у бандеровцам нечем крыть. Но придется Турчинову и Порошенко прослыть на весь мир убийцами детей.
kryimzdick 17 сентября 2018 | 18:45
suren_112: че крыть-то? Брехню? 4 года врали МО, а теперь вдруг сказали правду?
suren_112 17 сентября 2018 | 18:51
kryimzdick:
Интересно, теперь Порошенко застрелится или повесится?
kryimzdick 17 сентября 2018 | 19:08
suren_112: да ничо не будет, не ссы
suren_112 17 сентября 2018 | 19:13
kryimzdick:
Что совсем ничего не будет? А как-же украинская демократия?
kryimzdick 17 сентября 2018 | 19:16
suren_112: взвизги дурачков всегда остаются без последствий. Твои например, или министерства обороны РФ
pusto1 17 сентября 2018 | 18:17
Особенно понравилось про искажение перспективы. Просто браво!!! Забыли только что камеры видеорегистраторов имеют угол обзора 120 градусов, и как там они могут исказить реальность, никому не известно.
viktorova 17 сентября 2018 | 18:26
pusto1: согласен! Это первое, о чем я подумал.
nadin57 17 сентября 2018 | 19:01
pusto1: Думаете, только Вы знаете про эти 120 градусов?
Те, кто делал экспертизу, думаете этого не учли?
condor00 17 сентября 2018 | 18:17
"Так,что нет у вас методов против Кости Сапрыкина". Ещё и ещё раз: классика жанра (поведения преступника). Единственное, что можно противопоставить, - безупречное отношение к законности. Которое прямо следует из запроса общественности на знание правды. Будет такой запрос - будут рыть землю и следствие, и суд.
bob19 17 сентября 2018 | 18:18
У МО пуканы рвёт от обсёра в Солсберри. Вот и решили очередную брехню по селу запустить, чтобы на внимание переключить. МО стало Министерством Пропаганды и Лжи.
passanger 17 сентября 2018 | 18:19
"...Во-первых, украинский президент, поддерживая агрессора, должен был осознавать последствия своих действий. Во- вторых, распорядившись передать Грузии 7 комплексов "Бук-М1", Виктор Ющенко нанес колоссальный ущерб обороноспособности Украины. Причем, как теперь документально установлено, об этом его предупреждали. По мнению депутатов Верховной рады, это может стать причиной импичмента президенту.
- Комплексы "Бук-М1" были сняты с боевого дежурства, и 223-й ракетный полк просто оказался небоеспособным - так прокомментировал "Известиям" ситуацию глава комиссии по расследованию вопросов о поставках оружия Верховной рады Валерий Коновалюк. - Получается, что мы за счет своей боеготовности вооружали агрессора на Кавказе. Кроме того, вооружения в Грузию поставлялись по заниженным ценам, что лишило украинский бюджет десятков миллионов долларов." - Президент Ющенко продавал оружие Грузии, снимая его с боевого дежурства. (1 октября 2008, 23:54 Известия. (iz.ru))
passanger 17 сентября 2018 | 18:22
passanger: В интернете есть фотографии с грузинской военной базы в Сенаки, где хранились эти Буки, так и не успевшие вступить в боевые действия. Всех их, вместе с ракетами захватили россияне после
российско-грузинской войны в августе 2008 и вывезли в Россию...
passanger 17 сентября 2018 | 18:30
passanger: По-моему, рассчет МО РФ только на то, что украинцы не оформили поставки Буков должным образом и может быть похерили все документы на сей счет...
tsario 17 сентября 2018 | 18:20
Попытка номер... какая там? А что они говорят про предыдущие? Про укр. военный самолет и т.д.? Ну нельзя только генерировать версии, надо же отвечать за предыдущие...
piccoru 17 сентября 2018 | 18:29
tsario: Им проще новую ложь придумать....
В деградирующем государстве никто ответственности не несет...
nadin57 17 сентября 2018 | 19:16
tsario: а про " новичЕк" не помните сколько было версий?)))
Отравили в кафе, дочь привезла в пакете с гречей, отравленный букет цветов, обработанная ядом машина, намазали ручку двери гелем и, как апофеоз - опрыскали оную ручку из флакона из под духов))))
Вы которую по счету версию выбираете?))
Только сразу не советую выбирать последнюю... брызгаюсь духами из такого флакона, брызнешь и запах по всей квартире.... так-что, если бы два этих "кекса" брызнули на ручку ОВ - там бы они под дверью и остались помирать....
korikov 17 сентября 2018 | 18:22
Вы эховские пропагандисты даже не стесняетесь формировать текст новости в котором вас перекособочело в одну сторону. Якобы журналисты так называемых СМИ.
putin_frend 17 сентября 2018 | 18:36
korikov: вам на кп ру положили, там кушайте.
sim202_ 17 сентября 2018 | 18:23
Версия №33 про украинского лётчика с шашкой, да ещё на фоне сирийской победы №7, была убедительней.
suren_112 17 сентября 2018 | 18:44
sim202_:
Червей кормит твой украинский летчик. Хунте живые свидетели не нужны. Застрелился видимо от стыда, что детишек загубил.
https://strana.ua/news/130530-vladislav-voloshin-pochemu-zastrelilsja-byvshij-voennyj-letchik.html
srk2658lu 17 сентября 2018 | 18:23
Нужно понять Кто привёз в Нидерланды осколки этой ракеты, может быть это ход наших спецслужб для дискредитации следствия.
Или заранее украли в Украине эти 9М38, (у нас только 9М38М1) перевезли в 53 бригаду, снарядили Бук, приехали в Снежное и обстреляли МН-17, свалив всё на Украину.
Неплохо задумано?
suren_112 17 сентября 2018 | 18:48
srk2658lu:
Удивляюсь я вам русским. Правильно вас украинцы московитами называют и презирают как биомусор. Так ненавидеть свою Родину, может только такая кацапня как ты.
В Украине какие только уроды не были у власти, особенно Янук. Но украинцы всегда любили свою Родину, и мусор из избы не выносили.
srk2658lu 17 сентября 2018 | 18:59
suren_112: Сурен, при чём здесь Родина?
Отделяй власть от Родины. Власть погрязла во лжи, а все должны жить в этом говне?
suren_112 17 сентября 2018 | 19:10
srk2658lu:
Повторяю.
В Украине какие только уроды не были у власти, особенно Янук. Но украинцы всегда любили свою Родину, и мусор из избы не выносили.
Понятно?
Родину надо любить, а не власть. А ты Родину не любишь, все выковыриваешь и выпячиваешь недостатки, и не желаешь видеть положительные моменты. Я был в Тбилиси 1994 году, тьма вокруг, света нет, бандитизм, убийства. Но ни один грузин даже в мыслях не коверкал название своей страны, как вы русские постоянно свою Родину называете сраной рашкой и прочими гадкими словечками.
unprejudiced 17 сентября 2018 | 18:25
В ночь с 21 на 22 августа, пока все спали, Пётр Порошенко в своем Twitter-аккаунте объявил России войну. Войну информационного толка, к которой он призвал присоединиться всех свидомых сограждан.
Армия укроботов или порохоботов уже давно окучивает интернет-пространство, так что в настоящее время речь идёт скорее об усилении контроля за интернетом со стороны Киева в преддверии президентских выборов. И поговаривают, что это уже диагноз.
Эхо, Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», YouTube — порохоботы есть везде. Их «почерк» узнаваем, а цели предельно ясны — внести раскол в российское общество, создать политическую турбулентность в РФ.
Они занимаются распространением интернет-мемов, высмеивающих российскую власть и общество. Пишут комментарии соответствующей тематики, даже вступают в дискуссии с россиянами, не подозревающими, что они общаются с порохоботом, и стараются посеять в их умах сомнения, показать, что в России всё плохо.
Внимание нормальных россиян, сейчас порохоботов в спешном порядке хунта кинула на тему про неопровержимые доказательства сбития киевской хунтой малайзийского Боинга. Будьте настороже и не реагируйте на них никчемную писанину!
tunis 17 сентября 2018 | 18:34
Никаких данных русские лгуны не предъявили.
Номера частей ракеты были известны с 2014-го года и упоминаются в отчёте Беллингкат. Это ни о чем не говорит.
Документов Россия не показала никаких, лишь выступила с новой байкой, оформленной в виде презентации с мутными фото каких-то бумажек. Как Путин с американским видео и турецкими мультиками.
Это не доказательства, это очередной вой преступника, старающегося переложить свою вину на непричастности человека.
Стопицотая версия баек деда щукаря с медведем на верёвочке.
Это только утяжеляет вину России .
nadin57 17 сентября 2018 | 19:21
tunis: по-моему остатки ракеты с номером показали нынешней весной))
ymnikymnik 17 сентября 2018 | 18:38
У меня есть доказательство на 100% !
Тот день моя бабушка была на огороде и слышала запуск ракеты и через несколько минут был сбить лайнер ракета была украинская как потверждает бабушка, бабушка живет в Урюпинске.
tverboul 17 сентября 2018 | 18:38
Это, конечно, не так смешно, как 800-метровый испанский диспетчер, распятый жыдобандеровцами, но столь же доказательно. Единственный смешной момент - это "по их мнению, доказывают".
putin_frend 17 сентября 2018 | 18:39
Игорёк, те самому-то не смешно, а? Может хватит обсираться-то уже на весь мир?
tunis 17 сентября 2018 | 19:11
Учитывая аргументированное высокоэкспертное мнение специалистов Алмаз-Антея, что причиной уничтожения самолёта был однозначно не Бук, Россия сама себя укусила за шоппу этими фейковыми "документами", рисованными, по ходу, тем же автором, который малевал двухкилометровый украинский штурмовик в 2014-м году на фоне спутниковой карты Гугл мепс от 2012 года.
us101 17 сентября 2018 | 19:14
Пока-что все "доказательства" Кремль были дешевым файлом, позорившим Россию перед миром.
ЛикБез: эти, какзалось-бы глупости, запускают процедуру проверки, которая отложит заключительную часть расследования, что даст еще некоторое время кремлевском паханату.